Lakáskiárusítás: Nem látott lakásprivatizáció, mely megszüntetheti az önkormányzati bérlakásszektort

Böröcz László fideszes parlamenti képviselő kedd éjszaka nyújtotta be a törvényjavaslatát, melynek értelmében 15-20 százalékért vehetnek lakást a Várnegyedben önkormányzati lakásokat bérlők. A műemlékvédelem alatt álló ingatlanok eladása során hasonló kedvezményt adnak a bérlőknek, mint amit azok kaptak, akik a rendszerváltás után megvásárolhatták bérleményüket. A 444.hu levonva a következtetéseket megállapítja, hogy ha a törvény átmegy a parlamenten, akkor a 90-es évek eleje óta nem látott lakásprivatizációs hullám indulhat meg Magyarországon, az önkormányzati bérlakásszektor pedig megszűnhet.

A valóságban ez azt jelentené, hogy az önkormányzati lakások forgalmi értékének 30 százalékában állapítanák meg a vételárat, amit tovább csökkenthet százalékonként minden egyes ott lakott év. Ezzel a lakás értékének 15 százalékáig csökkenthető, mindemellett, aki egy összegben fizet, annak csak a kedvezményes vételár 70 százalékát kell állnia.

A portál kiemeli, hogy a törványjavaslat ellenzői szerint az önkormányzatok elvesztik a lehetőségét annak, hogy a helyben élők lakhatási gondjain segítsenek, ráadásul a törvény nem tiltja majd, hogy a kedvezményes áron vásárlók utána többszörös áron továbbadják az ingatlanokat, vagyis sokan a lakásmaffia visszatérésétől tartanak.

A magyar lakáspiac rossz helyzetéről nem is beszélve: hazánkban alacsonyak az önkormányzati bérlakások aránya, ez a nagyobb városokban okoz problémát, míg a lakhatási válságot csak tovább mélyíti a járvány miatt elrendelt hiteltörlesztési moratórium lejárta, amivel a GKI friss becslése szerint a lakossági hitelállomány 15-20 százaléka válhat problémássá.

116 ezer bérlakás felét érintheti a kiárusítás

A KSH 2019-es adatait idézve több mint 116 ezer bérlakás található az országban, melyeknek egy része lakhatatlan állapotban van, ezért jelenleg forgalomba se kerülhetnek.

A portál kihangsúlyozza, hogy ha csak a lakások felével számolunk, akkor is 60 ezer eladható lakásról van szó, melyek esetében, ha a becslések szerinti átlagos 40 négyzetméteres lakásnagysággal és 400 ezer forintos négyzetméterárral számolunk, akkor az eladni kívánt ingatlanvagyon 960 milliárd forint körül lehet, ezt hirdethetik meg 10-30 százalékos áron.

A benyújtott törvény leginkább az I. kerület ingatlanvagyonát sújthatja, ahol ezer műemléki lakás kerülhet a piacra, 50-100 milliárd forint értékben. De mellette a XIII. kerület is pórul járhat, ott ugyanis 2002 óta tudatosan építettek önkormányzati bérlakásokat, összesen 632 darabot. Vagyis megállapítható, hogy nem csak a régi önkormányzati tulajdonban lévő épületeket kell kiárusítani, hanem azokat is, melyeket közvetlenül önkormányzati forrásból építettek a lakhatási problémák enyhítésére.

Alapjogsértő lehet Böröcz javaslata, amit 1993-ban maga a Fidesz kaszált el

A 444.hu szemlézve az Utcajogász Egyesület állásfoglalását kiemelte, hogy az új szabályozási javaslat alapjogsértő, ugyanis sérti a tulajdonhoz való jogot, a szociális biztonsághoz való jogot és az önkormányzatiság elvét. A szervezet elemzésében kitér arra is, hogy a most benyújtott módosítási javaslat nagymértékben azonos azokkal a törvényi rendelkezésekkel, amelyeket az Alkotmánybíróság 1993-ban alkotmányellenesnek talált és megsemmisített. Érdekes egyébként, hogy az akkor elfogadott törvényt a Fidesz nem szavazta meg.

A javaslattal kapcsán a Városkutatás Kft. is megszólalt, akik szerint a 2010 utáni kormányzati lakáspolitika már eddig is egyoldalúan a magántulajdont és a magasabb jövedelmű, komolyabb megtakarításokkal rendelkező csoportokat részesítette előnyben, a 2015 után kibontakozó lakhatási válságra pedig a kormányzatnak nem volt válasza. Szerintük nemcsak az európai trendekkel megy szembe Böröcz javaslata, de tovább is mélyítené a lakhatási válságot.

A Habitat for Humanity Magyarország is határozottan elutasítja a törvényjavaslatot, amit a haldokló bérlakásszektor kegyelemdöfésének tartanak. Mint írták, amennyiben ez a javaslat életbe lép, az eleve elégtelen bérlakásállomány mérete tovább zsugorodik, ellehetetlenítve az érdemi szociális lakáspolitikát a következő évtizedekben is - emlékeztet rá a lap.

Felnőttek-e vagy sem, akik lakást vesznek?

Böröcz szerdán a Telex kérdésére megerősítette azt is, hogy az önkormányzatoknak nem lesz mérlegelési lehetőségük, ha a bérlő meg akarja majd venni a lakást, akkor az önkormányzatnak el kell adnia. Emellett a kedvezményesen megvásárolt lakások többszörös áron való eladásáról és annak korlátozásáról kifejtette, hogy