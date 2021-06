Teljes ellenzéki támogatást kap a pedofiltörvény, amivel többet ülhet egy erőszakoló, mint egy gyilkos

Minden parlamenti párt támogatni fogja a Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella nevéhez fűzött pedofiltörvényt

– derült ki az Országgyűlés keddi vitáján. Az ellenzéki képviselők egyértelművé tették, mindenképpen megszavazzák majd a törvénymódosítást, kritikát pedig legfeljebb azzal kapcsolatban fogalmaztak meg, hogy a Fidesz-KDNP szerintük későn lépett az ügyben, a büntetőjogi következmények mellett pedig az áldozatvédelemre és a megelőzésre is nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie.

A késlekedést illető ellenzéki kritikák abból a szempontból egyáltalán nem alaptalanok, hogy az elmúlt évtizedben több, a mostani törvénymódosítással megegyező javaslatot is benyújtottak, de azokat a Fidesz-KDNP-s többség rendszeresen elkaszálta.

Az ellenzék ezért azt az általános következtést vonta le a törvényjavaslatból és az azt övező kormánypárti kampányelemekből, hogy

a hirtelen előkapott, és még hónapokig napirenden tartandó téma nem független a jövő évi választásoktól sem.

Ehhez kapcsolódóan több ellenzéki képviselő is arra buzdította a kormánypártokat, hogy ha valóban fontos számukra ez az ügy és nem csupán kampányfogásként tekintenek rá, akkor ezt is olyan gyorsított eljárásban vigyék végig, ahogy a számukra fontos gazdasági ügyekben már látható volt.

Kocsis Máté nem szavazta meg korábban a Jobbik pedofilellenes előterjesztését A 10 évre tikosított Kaleta-ügy ellenére Kocsis Máté az ellenzéket és a kormánnyal szemben kritikát megfogalmazó sajtót vádolja azzal, hogy a pedofilokat védik amikor javaslatokat, illetve kiegészítéseket fogalmaznak meg a Fidesz pedofilellenes törvénytervezetével kapcsolatban. Pedig a Jobbik - amellett, hogy támogatja a fideszes előterjesztést - már 2011-ben hasonló tartalmú módosítást terjesztett elő.

Azt egyébként Kocsis Máté sem állítja, hogy a pedofilellenes lépéseket nem kell kiegészíteni még az áldozatvédelemmel, ugyanakkor a fideszes frakcióvezető meglátása szerint büntetőjogi téren ezzel a javaslattal elmentek a falig, a többi területen pedig a háttérben gyermekvédelmi szakemberekből álló munkacsoport dolgozik.

Kocsis elmondta, hogy a nyilvánosan kereshető pedofil-adatbázis valójában nem egy komplett listát takar, hanem csak konkrét nevekre lehetne rákeresni. Ezzel egy létező bűnügyi adatbázisba pillanthatna be a kereső személy: a nyilvántartásban a korábban elítélt pedofilok is megtalálhatók lennének, fotóval és a lakhelyükként szolgáló település nevével együtt.

Az általános vitában a törvényjavaslat másik előterjesztője, Selmeczi Gabriella azzal érvelt, hogy a pedofília az egyik legundorítóbb bűncselekmény, hiszen az áldozatul szolgáló gyermekek élete alapjaiban véve változik meg.

A listázásról azt mondta, a kereső személynek nyilatkoznia kellene arról, hogy egy gyermek védelme érdekében nyitja meg az adatbázist, majd pontos, név szerinti keresést indíthat. Találat esetén megtudható lenne, hogy az elítélt pedofil hogy néz ki, melyik településen lakik, milyen típusú bűncselekményt követett el. A lekérdezések számát nem korlátoznák.

A törvénycsomag bővítené a pedofilok munkaköri eltiltását is, így nem dolgozhatnának szabadidő eltöltésével, szórakozással, sportolással kapcsolatos munkahelyen, vagyis például strandon, vidámparkban, állatkertben vagy sportegyesületben, de kormányzati jogviszonya sem lehetne.

A büntetési tételek szigorítása értelmében a pedofil felvételek készítése válik az egyik legsúlyosabban büntetendő cselekménnyé, ezért 15 évig terjedő szabadságvesztés járhat ugyanakkor ha bűncselekmény sanyargatással történik, szuperminősített esetként 20 évre nő a büntetési tétel felső korlátja. Ez már meghaladja az emberölés alap büntetési tételét.

Ander: a Jobbik évek óta követeli a pedofilok gyógyszeres kezelését, avagy a „kémiai kasztrálást" Időszerű a pedofil bűncselekményekkel kapcsolatos szigorítás ( és a Jobbik támogatja is), de ettől még gyanús, hogy a Fidesz kampányelemként és figyelemelterelésként vette elő a témát - mondta Ander Balázs az N1TV Napi téma című műsorában csütörtökön.

Ander Balázs, a Jobbik vezérszónoka határozottan kijelentette, hogy a szigorítást „az elejétől a végéig” támogatni fogják. Ugyanakkor szerinte hitelesebb lett volna, ha korábban is meghallgatták volna a javaslataikat, nem csak most, a kampány közeledtével. Emlékeztetett: 2010 óta több határozati javaslatot és törvényjavaslatot is benyújtottak a témában, sőt a jobbikos regiszter még szigorúbb is lett volna, abban ugyanis nem csak a pedofil elkövetők, hanem a felnőttekkel szemben szexuális bűncselekményeket elkövetők is szerepeltek volna.

Ander Balázs, a Jobbik képviselője felszólal a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelmét szolgáló törvénymódosító javaslatról szóló vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. június 1-jén. MTI/Bruzák Noémi

Mint mondta, most megadják a bizalmat a kormánypártoknak, de igazán elkerülhették volna a kampány látszatát, főleg azután, hogy a Kaleta-ügy elkenéséért is mindent elkövettek.

„Maximálisan egyetértünk a szigorításokkal, konzervatív jobboldali pártként a rend, az ártatlan áldozatok, a védtelenek oldalán állunk. Ha csak egyetlen áldozatot is meg tudunk menekíteni attól az életre szóló traumától, ami az ilyen aberrált állatok révén őket érheti, akkor támogatni fogjuk. Eddig is ezt mondtuk, ezután is ezt tesszük.”

- fogalmazott Ander Balázs. A jobbikos politikus idézte a KDNP-s Hollik Istvánt, aki korábban azt mondta, azért nem támogatják a jobbikos szigorításokat, mert a jogszabályi környezet már elég erős. Ehhez képest most mégis itt ez a javaslat, tehát az érv nem volt igaz – mutatott rá.

A pedofilok listázásának személyiségi jogi hátterével kapcsolatban azt mondta, az áldozatok védelme ezerszer fontosabb, mint az elkövetők jogvédelme, ők ehhez fogják tartani magukat.

Kitért rá, hogy ők azért bővítenék ezt a listát a nemi erőszakot elkövetőkkel, mert felmérések szerint a nők 20 százaléka találkozik valamilyen zaklatással, de az ügyek csak 10 százaléka kerül a rendőrség elé, bírósági ítélet pedig még ennek is csak töredékéből lesz. Megjegyezte azt is, hogy jellemzően halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket használnak ki a szexuális ragadozók.

A kereslet teremti meg a piacot, ezért kell büntetni a fogyasztást is.

Ander Balázs úgy látja, ha a kormánypártok akár egy nap alatt képesek átvinni a számukra fontos ügyeket a parlamenten, akkor ebben a témában is gyorsítaniuk kell. Mint mondta, erősíteni kell a szociális védelmi hálót is, ehhez pedig a költségvetésben is meg kell emelni az erre fordított összegeket. Jelezte: a Jobbik továbbra is támogatja a kémiai kasztrációt, avagy a pedofilok gyógyszeres kezelését, amivel csökkenthető lenne a visszaesések aránya.

Nacsa Lőrinc a KDNP részéről azt mondta, az elmúlt tíz évben már hoztak pedofilellenes törvényeket, viszont a „baloldali” sajtó szerinte most is elbizonytalanító kérdéseket tesz fel – ezt a képviselő arra érthette, hogy különböző szakértők nyilatkoztak a törvényjavaslat jogszabályi hátteréről, és egyelőre számos ponton kérdések maradtak nyitva. Nacsa képviselő ezzel tisztázta azt a kommunikációs panelt is, amit Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella inkább került, azaz, hogy az ellenzéket ezúttal pedofilpártisággal kell vádolni.

Mesterházy Attila a szocialisták részéről szintén támogatásáról biztosította a kezdeményezést, egyben bírálta Nacsa Lőrincet, amiért megint a baloldallal foglalkozott a lényeg helyett. Emlékeztetett, hogy korábban is javasoltak már szigorításokat, de a kormánypártok ezeket sosem támogatták. Kitért arra is, hogy máskor egész szektorokat írnak át egyetlen éjszaka alatt a fideszesek, most viszont mintha húznák az időt ezzel a törvénycsomaggal.

A szocialisták is egyetértenek azzal, hogy az áldozatok védelme sokkal fontosabb az elkövetők személyiségi jogainál.

Vadai Ágnes DK-s képviselő a vitában különböző áldozatok történeteivel érvelt a szigorítások mellett, kiemelve, hogy 2016 óta próbálnak elérni ezen a téren valamit, de a kormánypártok nem adtak rá lehetőséget, pedig minden perc késlekedés újabb veszélyt, újabb áldozatokat jelent.

A DK álláspontja szerint minden olyan lépést támogatni kell, ami visszatartó erővel bír, de nem csak a második elkövetést kell megakadályozni, hanem már az elsőt is. Vadai kitért rá, hogy a gyermekekkel való kapcsolatok miatt a munkaköri eltiltásokba az egyházi pozíciókat is be kell vonni.

Demeter Márta, az LMP képviselője felszólal a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelmét szolgáló törvénymódosító javaslatról szóló vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. június 1-jén. MTI/Bruzák Noémi

Az LMP-s Demeter Márta is egyértelművé tette felszólalásában, hogy

a gyermekek ellen bűncselekményeket elkövetők ellen a legszigorúbb büntetéseket kell alkalmazni. Támogatják azt is, hogy a pedofilok személyazonosságát nyilvánosságra hozzák, hogy mindenki tisztában lehessen azzal, nincs a szomszédjában ilyen veszélyes ember. Az embereknek meg kell adni ezt a garanciát

– mondta.

Demeter arra kérte a kormánypárti képviselőket, hogy a törvénycsomagot még egészítsék ki azokkal a javaslatokkal, amiket az ellenzéktől fognak kapni, hogy valóban egy komplex megoldás és teljes értékű védelem jöhessen létre.

Szél Bernadett független képviselő szerint a parlamentnek nem lenne szabad politikai célokra használnia ezt a törvényt, mert azzal a politikai pedofília műfaja jönne létre. Mint mondta, a megelőzés azért is rendkívül fontos, mert nagyon kevés elkövetőt azonosítanak: 100 esetből 10 derül ki, 1 jut bíróság elé és 0,1 ügyben születik elmarasztaló ítélet.

A megelőzéssel kapcsolatban kitért a gyermekek tanítására is, például a „kéz szabályra”, ami arról szól, hogy a gyermekek szabályként tanulják meg, hová nyúlhat egy felnőtt és hová nem. Mint mondta, a tárasdalomban is tudatostani kell azt, hogy jobban figyeljenek a gyermekekre, ugyanis a pedofil elkövetők 90 százaléka valamilyen közeli kapcsolatban van a gyermekáldozattal.

A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelmét szolgáló törvénymódosító javaslatról szóló vita az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. június 1-jén. MTI/Bruzák Noémi

A vezérszónoki felszólalásokat követően Kocsis Máté bírálta, hogy az ellenzékiek többször megemlítették Kaleta Gábor volt perui nagykövet ügyét, aki szerinte nem köthető hozzájuk, mert még a szocialista időkben indult karrierdiplomatáról van szó, akit megörökölt az Orbán-kormány. Az ezzel kapcsolatos vitát a „hülyék beszélgetésének” nevezte, bár az ellenzéki kritikák arra vonatkoztak, hogy a nemzetbiztonsági átvilágítások során miért nem jöttek rá az ilyen ügyekre, aztán miért akarták titokban tartani a pedofil diplomata visszahívását.

Bár a kormánypárti képviselők rendkívül ritkán fogadnak el bármilyen ellenzéki kezdeményezést, Kocsis Máté azt mondta, várja a módosító indítványokat.