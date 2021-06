Még honlapja sincs a hivatalnak, amely 35 évre koncesszióba adná a magyar gyorsforgalmi úthálózatot

Fantomhivatalnak nevezte a Népszava által megkérdezett közbeszerzési szakértő a magyar gyorsforgalmi úthálózat koncessziós jogát értékesíteni kívánó Nemzeti Koncessziós Irodát (NKI). Mint rámutat, a szervezetnek még honlapja sincs, így elérni sem egyszerű őket.

Az NKI-t tavaly alapította a Rogán Antal propagandaminiszter által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda. Mint arról lapunk is beszámolt, több mint 2000 kilométernyi magyar gyorsforgalmi úthálózatot kívánnak koncesszióba adni, mégpedig 35 évre.

A koncesszió nyertese köteles lesz gondoskodni az úthálózat működtetéséről, karbantartásáról, fejlesztéséről, cserébe viszont ő zsebelheti be a bevételeket is.

A parlamentben hétfőn szóba is került az ügy, az ellenzék szerint a Szijjártó Pétert luxusjachtoztató Szijj László lehet a koncesszió nyertese, ám Gulyás Gergely azt mondta, „aligha van Magyarországon egy olyan cég, amely ilyen nagyságrendű feladatokat vállalni tudna”. Más hírek szerint pedig kínai cégé lehet a koncesszió (Montenegróban is a távol-keleti állam épít autópályát, ami miatt fáj is a nyugat-balkáni állam feje), ám a közbeszerzési szakértő arra mutatott rá, egyelőre nincs olyan kormányközi megállapodás, ami lehetővé tenné a kínaiak koncessziós szerződtetését.