A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, amikor Jakab Pétert majdnem eldózerolták

Jakab Péter országjárását nemcsak fideszes bohócok és a gyerekükkel kevésbé törődő mérges apukák kísérik kéretlenül, de Fonyódligeten egy 8 tonnás munkagéppel is majdnem elütötték, amikor a jobbikos képviselőtársával, Steinmetz Ádámmal épp videót forgattak Mészáros Lőrinc egyik - túlárazott - épülő projektje előtt.

A Fidesz-szekta lassan eléri az emberölés tabuját? (Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.) Jakab Péter csütörtökön mutatott be egy videót Facebook-oldalán, ami eredetileg arról szólt volna, hogy a fonyódligeti Erzsébet-tábor felújítását hogyan végzi Mészáros Lőrinc építőipari érdekeltsége.

Az előtt szó hangsúlyos - ugyanis a Jobbik miniszterelnök-jelöltje nem az építkezés területén volt, és nem is magánterületen, hanem közúton. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy jelenlétével zavarta volna a Mészáros-család 4,48 milliárd forintnyi közpénzből megdobott építkezését.

Éppen ezért voltunk kíváncsiak arra, hogy vajon a nyilvánosságra hozott felvételek alapján lép-e valamit a rendőrség. Ugyanis jól látható, hogy

a felvétel készítése közben egy, a helyszínen zajló építkezésen dolgozó munkavállaló a munkaterületet elhagyva közterületen, szándékosan rátolat a felvételen látható civilekre a munkagéppel, veszélyeztetve ezzel a testi épségüket.

Már csak azért is,

mert a videón egyértelműen látható az is, hogy a több tonnás munkagép kezelője tolatás közben hátrafelé néz és pontosan láthatja a mögötte – részben háttal, kiszolgáltatott helyzetben – álló személyeket, mégis kifejezetten rájuk irányítja a munkagépet, majd a rendkívül közeli megállását követően még több alkalommal közelebb tolat az emberekhez, miközben már aktívan jelezték felé, hogy balesetveszélyt okoz, ezért álljon meg.

Ennek ellenére a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta az Alfahírt, hogy

"a Fonyódi Rendőrkapitányság munkatársai az interneten közzétett videofelvételek alapján beazonosították a helyszínt, és adatgyűjtést végeztek, amelynek alapján megállapították, hogy nem történt bűncselekmény".

Pedig azt még a munkagép vezetője is elismerte, hogy látta Jakabékat (vö.: "Mi a faszt kerestek itt?"), szóval nehéz azt állítani, hogy nem veszélyeztette volna a legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt testi épségét.

Információink szerint a Jobbik feljelentéssel fog élni az ügyben, közúti veszélyeztetés gyanújával.

A közúti veszélyeztetéssel foglalkozó ügyvédek egészen konkrétan meghatározzák a jogállást - ami viszont illik is Jakabék esetére.

Az egyik ilyen szakosított ügyvédi iroda meghatározása szerint

közúti veszélyeztetést követ el, aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton más vagy mások életét, testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki.

A bűncselekmény megállapításának előfeltétele, hogy a járművezető a szabályokat szándékosan megszegje,

azaz tisztában legyen azzal, hogy az adott esetben mit kellene cselekednie, és ennek tudatosan ne tegyen eleget.

A veszélyhelyzet akkor alakul ki, ha a passzív alanyok vonatkozásában az élet vagy testi épség sérülésének reális lehetősége fennáll. A veszélynek konkrétnak kell lennie, tehát meghatározott személyekre és helyzetre kell irányulnia.

A bíróság azt is megállapíthatja, hogy az elkövető szándéka a vészhelyzetre terjed ki. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a szabályszegés volt szándékos az elkövető részéről, hanem a tettes azt is átlátta, hogy e szabályszegéssel okozati összefüggésben a passzív alanyok életének vagy testi épségének a közvetlen veszélyeztetése is bekövetkezhet,

és ő ezt az eredményt kívánta vagy ebbe belenyugodott.

Fontos kitétel, hogy a közlekedési ügyekben a közúti veszélyeztetés szándékos bűncselekmény, ezért a jogalkotó is igen szigorú büntetést alkalmaz. Ebből következik, hogy a bűncselekmény alanya csak olyan személy lehet, aki a közúti közlekedés szabályainak hatálya alatt áll. A törvény szerint a gyalogosok és az utasok nem sorolhatók e körbe.

Az továbbra is kérdés, hogy miért nem gondolja úgy a rendőrség, hogy a 8 tonnás munkagép nem veszélyeztette Jakab Péterék épségét, főleg úgy, hogy csak azután állt meg a jármű, hogy a Jobbik elnökének asszisztense hangosan kiabált a sofőrnek - aki előtte többször is megbizonyosodhatott arról, hogy emberek állnak a munkagép útjában.