Erről szólt volna Jakab és Steinmetz fonyódligeti figyelemfelhívása, ha nem tolat rájuk a munkagép

Ahogy arról múlt csütörtökön beszámoltunk, Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje a fonyódligeti egykori Erzsébet-tábor helyszínén forgatott, amikor is egy munkagép kis híján elütötte Steinmetz Ádám országgyűlési képviselővel együtt. Így az incidens miatt a helyszínen tartózkodásuk oka, a gyermektábor kérdése elsikkadt.

Arra próbálták felhívni a figyelmet, hogy a gyermekek továbbra sem nyaralhatnak a korábban állami tulajdonban lévő fonyódligeti gyermektáborban, holott a kormánypárti ígéretek alapján annak már két éve meg kellett volna valósulnia.

2021 nyara itt van, élményközpont viszont nincs

– rótta fel Steinmetz az eseményt beharangozó Facebook-posztjában, ugyanakkor az ellenzéki politikus emlékeztetett, több mint egy éve foglalkozik a fonyódligeti üdülő ügyével a Parlament falain belül és kívül egyaránt.

Jakab Péter a történtek után közzétett Facebook-bejegyzésében is felidézte:

A fonyódligeti Erzsébet gyermektábornál jártunk, ahol Mészáros Lőrinc égeti a milliárdokat évek óta, miközben itt gyerekeknek kéne már táborozniuk. A gyerekek helyett megint csak Mészáros élete lett jobb.

A pártelnök hozzátette: "erre hívtuk fel a figyelmet, amikor kiküldtek ránk egy munkagépet."

Közpénz-milliárdok az Erzsébet-táborokra

Ismeretes, eredetileg az Erzsébet-program a rászoruló gyermekek nyaraltatása érdekében indult el még 2012-ben. Öt évvel később az Erzsébet Üzemeltető Kft. szerződéseiből kiderült, hogy több mint félmilliárd forintot költöttek 2014-től Mészáros Lőrinc cégeinél, amelyek így az állami táboroztatás legnagyobb beszállítóivá válhattak.

A szóban forgó szerződéseket sokáig nem is akarták nyilvánosságra hozni arra hivatkozva, hogy mivel ők alapítványi pénzzel gazdálkodnak, az már nem számít közvagyonnak, így nem is kell költéseikről beszámolniuk a publikumnak. Végül fény derült arra is, hogy az Erzsébet-táborok főtitkára, Hornyák Tibor egy napi 110 ezer forintba kerülő balatoni luxusvillából járt be dolgozni a nélkülöző gyerekek közé.

Mészáros Lőrinc gyermekeinek cége kapta a zánkai tábor felújítását A Mészáros Lőrinc-utódok közös cége, a Fejér-BÁL Zrt. a zalakarosi Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.-vel konzorciumban nyerte el a zánkai Erzsébet-tábor felújítását - tudta meg a Magyar Hang. A több mint fél évet csúszó eljárás eredményét ugyan még nem hirdették ki, de az ajánlatok összegzéséről szóló irat már megtalálható a közbeszerzési adatbázisban.

2019-ben Mészáros Lőrinc gyermekeinek közös cége, a Fejér B.-Á.-L. Zrt. a zalakarosi Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.-vel konzorciumban nyerte el a zánkai Erzsébet-tábor felújítását 16,8 milliárd forintért, ezzel zsebre téve a kormány által korszerűsítésre szánt 26 milliárd forint kétharmadát. Így láthatóan Zánka elsőbbséget élvezett a fonyódligeti gyermektáborral szemben, ugyanis az utóbbi felújítására kiírt közbeszerzés eredménytelen lett, pedig arra már akkor ráfért volna a teljes újjáépítés.

A fonyódligeti tábor felújítására vonatkozó közbeszerzés eredményét 2020-ban hozták nyilvánosságra, mely szerint ismételten a felcsúti milliárdos családjának cége és a Szabadics Közmű lett a befutó.

Idén februárban pedig megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben, hogy a Mészáros-utódok vállalkozása, a Fejér B.-Á.-L. Zrt. nyerte el a 4,48 milliárdos tendert a fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósítására, amely láthatóan még azóta is várat magára.