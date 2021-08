Miért prostizhatja a Fidesz-közeli média az ellenzéki politikusnőket?

Ha ez a módszer bármelyik oldalon rendben van, ha elfogadjuk, kiirthatatlanul velünk marad. A nőt a lába közén keresztül lehet elkaszálni, megalázni. És meg is érdemli: minek ment oda?

- nyilatkozta az Alfahír kérdésére Mérő Vera, a Nem Tehetsz Róla, Tehetsz Ellene Alapítvány alapítója a Demeter Mártát ért nemtelen kormánypárti támadás kapcsán.

Ahogy arról az Alfahíren is beszámoltunk, a kormányzati médiabirodalomhoz tartozó Ripost címlapján nevezte politikai prostituáltnak Demeter Márta országgyűlési képviselőt, amelyhez egy ízléstelen illusztrációt is csatoltak.

Valóságshow, Amerika, asszonyság és EP-indítványok - nőként nőkről 2021 hajnalán Miközben itthon a Való Világ (VV) 10. szériája fut, a miniszterelnök asszonyságnak nevezte Karikó Katalint és egy kormányhirdetésekből élő újság hasábjain a megvert feleségeket egyesek bömbölő nőszemélyekként mutatták be, addig tőlünk messzebbre is zajlik az élet.

Jól ismerhetjük Orbán Viktor magánvéleményét a nők szerepéről a politikában: még 2015-ben egy zártkörű beszélgetésen a Bibó Szakkolégiumban elmondta, hogy az ő felfogása szerint a magyar politika alapvetően a folyamatos karaktergyilkosságról szól, ezt pedig a nők egész egyszerűen alkatilag nem bírják. Ebből is látszik, hogy Orbán elképzelése szerint a karaktergyilkosság egy teljesen természetes dolog, ahol lényegében semmilyen morális korlát nincs a politikai szereplők előtt, amennyiben az a céljaik elérésében segítik őket, így nyilvánvalóan semmi kivetnivalót nem találna a Ripostban megjelentekkel kapcsolatban sem.

Azonban nem csak a politikában szól bele a Fidesz, hogy hol van a nők helye, hanem a mindennapokban is szeretné ezt meghatározni. Weiland Annamária az N1TV riportere az üggyel kapcsolatban lapunk kérdésére a Fidesz nőkkel kapcsolatos világképének lényegére világított rá:

Az a probléma, hogy Demeter Márta nem tudja hol a helye egy igazi nőnek: a konyhában csendben vagy a szülőszobába, lehetőleg ott is csendben. Demeter Márta nagyon vétett a hazai közízlés ellen, hiszen először karriert épített, majd csak azután szült, ráadásul még csak egy gyermeket, azt is bőven 30 felett.

Véleménye szerint a politika szólhatna már a programokról, a vitákról is, de ezekkel sajnos már nem lehet eladni egy újságot, azzal persze igen, hogy egy anyát prostituáltnak ábrázolunk, de hát úgyis minden nő egy kurva, főleg az, aki más véleményt képvisel, mint a Fidesz.

Hasonló véleményen van Mérő Vera is, aki szerint

Amikor egy nőt lekurváznak, - és félreértés ne essék, itt ez történt -, azzal nem csupán a konkrét személy méltósága sérül, az ilyesmi messze mutat. Ugyanis ez a beszédmód egy tőről fakad például azzal, amikor ugyanezzel a jelzővel kérdőjelezik meg a megerőszakolt nők áldozat voltát, „úgyis kurva volt", mondják ilyenkor.

Ráadásul a kurvázás a hétköznapokban is alapvetően arról szól, hogy az adott nő értéktelen, vele bármit meg lehet ezért tenni, őt sokak szerint megerőszakolni sem lehet.

Demeter miniszoknyában, a sarkon strichelve szólítja le Jakabot, tehát még olcsó kurva is. Azoknak végképp nem jár semmi.

- mondta az Alfahírnek az író.

Orbánék célja elsősorban az lehet tehát azzal, hogy a képviselő pártváltását prostitúciónak nevezik és vizuálisan akként is ábrázolják, hogy számos olyan negatív sztereotípiát megerősítsenek, amivel nőiségében támadhatják meg Demeter Mártát. Nem valószínű, hogy egy pártot váltó férfi ellenzéki politikust (pl. az MSZP-ből a DK-ba távozó Molnár Gyulát vagy Szakács Lászlót) hasonlóképpen ábrázolnák bármelyik kiadványukban, hiszen az nem illene bele ebbe a narratívába.

A kormánypárti támadás oka tehát elsősorban az lehetett, hogy olyan politikusnak állítsa be Demeter Mártát, aki semmilyen tiszteletet és figyelmet nem érdemel a választók részéről.

A Demeter Mártát ért támadástól így elválaszthatatlan az a tény, hogy éppen most kezdődött meg az ellenzéki előválasztás abban a körzetben is, ahol a Jobbik által támogatott politikus nagy eséllyel indulhat 2022-ben a kormánypártok jelöltjével szemben.

Németh Flóra Fanni, az Iránytű Intézet elemzője szerint

Demeter Márta egy olyan választókerületben jelölt, ahol talán az egész országban is a legkiélezettebb lesz a verseny az ellenzéki előválasztáson. Fidesz-ellenzék viszonylatban is fontos a választókerület, hiszen Kocsis Máté és Sára Botond nem engedheti el harc nélkül. Ez a konkrét eset megmutatja számunkra, hogy a kormánypártok félnek, tartanak Demeter Mártától, ám az ilyen alaptalan támadások inkább „emelnek” rajta.

Az elemző úgy látja, hogy a Fidesz-KDNP szavazótáborára nézve nem kontraproduktív a címlap, inkább az ellenzéki szavazókat aktivizálhatja jobban az ügy.

Az, hogy a fideszes szavazókat minden bizonnyal nem fogja felháborítani az ügy, nem meglepő abban a tekintetben, hogy a Fidesz volt gyakorlatilag az első szereplő Magyarországon, aki felismerte: az alpári politikai bulvárral azokat a szavazókat is képesek lehetnek elérni, akik egyébként nem érdeklődnek a politika iránt. Jól mutatja az irányzat fontosságát, hogy a Mediaworksnél a Bulvár és magazin divízió vezetője az az Ómolnár Miklós, aki korábban 16 évig volt a Story nevű bulvármagazin főszerkesztője. Innen érkezett meg ahhoz a Riposthoz 2016-ban, amely mára hetilappá vált, és amelyben gyakorlatilag minden héten jelennek meg igénytelen „karikatúrák” ellenzéki szereplőkről.

A Válasz Online részletes cikkben számolt be idén tavasszal ennek a fideszes bulvárbirodalomnak a felépítéséről, ebből kiderül, hogy a KESMA immár összesen nyolc darab online vagy nyomtatott bulvárterméket tart el (ide tartozik a Ripost is), valamint a tulajdonában lévő online megyei lapokat és az Origót is teljesen eluralták a "könnyedebb" tartalmak. A Válasz újságírója már ebben a cikkben figyelmeztetett, hogy a Fidesz ezeken a kiadványokon keresztül megpróbál majd hatni az ellenzéki előválasztás folyamataira is, de az igazán éles bevetésre valószínűleg 2022 tavaszán fog sor kerülni.

Egy politikus (nő, édesanya) lekurvázása, és közösségünk művelődése, keresztény kultúránk megőrzése Vannak esetek, amikor hosszú másodperceknek kell eltelnie, hogy az ember felfogja, amit lát, az tényleg az. Az ilyen meghökkentő élmények észlelése és annak valóságosságának realizálása között eltelt időben pörög a „szoftver", aztán egyszer minden összeáll, és amikor el kéne hinned végre, hogy ez igaz, fura módon azt mondod: Ezt nem hiszem el!

Azonban természetesen nem a mostani kampányban láttuk arra az első példát, hogy ellenzéki politikusnőket dehumanizál a kormányzati propagandamédia vagy maguk a kormánypárti honatyák. Korábbi cikkünkben foglalkoztunk vele, hogy Vadai Ágnes DK-s országgyűlési képviselővel milyen stílusban beszélt Kövér László házelnök, majd a kormánypárti padsorokból szóltak oda neki kocsmai jelenetet idézően. 2020-ban pedig Szabó Tímeáról jelent meg olyan írás a Magyar Nemzetben, ahol „organizmusként” hivatkoztak az ellenzéki képviselőnőre.

Barna Zsuzsa a Nyugati Fény főszerkesztő-helyettesét ennek megfelelően nem is lepte meg a kormánymédia ezen akciója, ahogy az Alfahírnek fogalmazott:

A kormánymédia (amely ebbéli minőségében a kormány szócsövének tekintendő) nem először lépett át egy határt, egy politikust emberi és női minőségében egyaránt súlyosan megsértve. Nem vigasz és nem mentség, hogy a "sajátjaikról" pontosan ugyanennyit tartanak: a Fideszben dolgozó, a Fideszre szavazó nők hajszálpontosan ugyanerre számíthatnak ettől a primitív és paternalista bandától, és ezt egy bizonyos pontig még lehet a gyerekszoba hiányára fogni, de ezen a ponton már túl vagyunk.

A kormányzati sajtó ezen tevékenysége ráadásul szembemegy sok, a kormányzat által a nyilvánosságban deklaráltan vallott értékkel is, ahogy arra Németh Flóra Fanni felhívja a figyelmet:

Amit láthatunk az egyenes következménye annak a szellemi kútmérgezésnek, melyet a kormánypártok folytatnak. A címlapon ábrázolt kép ellentétes a Fidesz családpolitikájával, valamint azzal a női szereppel, amelyet próbál közvetíteni, egy másfajta kép rajzolódik ki azzal, hogy egy kisgyermekes édesanyát ilyen szerepben tüntet fel, valamint azzal, hogy nincsen semmiféle valóságmagja, hiteltelenné válik.

Demeter Márta mellett a lejárató anyag megjelenését követően az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek közül többen is kiálltak. Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje szerint

a Fidesz szennylapja ezzel a tettével egy családanyát alázott meg és az igazi politikai prostik a Fidesz-székházban ülnek.

Dobrev Klára pedig úgy fogalmazott, hogy ide vezet az a stílus, amit a fideszes politikusok megengednek maguknak a nőkkel szemben és a Ripost most egy újabb határt lépett át.