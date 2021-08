Balmazújvárosban ellenzéki aláírásgyűjtőket fojtogattak és bántalmaztak, a rendőrség is nyomoz

Hegedüs Péter, Balmazújváros független polgármestere vasárnap számolt be közösségi felületén arról, többen is fizikálisan bántalmazták civil aláírásgyűjtőit. Lapunk megkeresésére a politikus a konkrét részletekről is beszámolt az incidens kapcsán.

Az atrocitás előzményeként érdemes megemlíteni, hogy a múlt héten a másfél ezres követőtábort számláló Kamilla Kert nevű Facebook-csoporton belül bejegyzésekkel próbálták hergelni a helyi lakókat, mondván a városba más nem jöhet, illetve Hegedüsnek, mint előválasztási jelöltnek nem segíthet senki.

Ez már nem játék: ellenzéki aktivistákat támadtak meg Balmazújvárosban Hegedüs Péter, Balmazújváros független polgármestere Facebook oldalán közzétett videójában beszélt arról, hogy többen is fizikálisan bántalmazták civil aláírásgyűjtőit a balmazújvárosi Bocskai úti lakótelepen. Az előválasztáson Hajdú-Bihar megye 6-os számú választókerületében a Jobbik támogatásával induló civil polgármester elmondta, az atrocitásnak volt már némi előjele a héten, amikor különböző megszólításokkal, illetve Facebook-bejegyzésekkel próbálták azt elhitetni az emberekkel, hogy "ide más nem jöhet, Balmazújvárosra senki nem teheti be a lábát" és neki, mint előválasztási jelöltnek pedig nem segíthet senki.

Az incidens a Bocskai úti lakótelepen történt, ahol a Kossuth tériek civil mozgalom gyűjtött aláírásokat Hegedüsnek. A kopogtatást követően a fentebb említett csoport egyik tagja - aki nem mellesleg az egyik önkormányzati képviselő rokona - és fia szóváltásba keveredtek a civil gyűjtőkkel.

A fiatalabbik támadó a kocsiból kipattanva megütötte az egyik aláírásgyűjtőt, majd a földön dulakodni kezdtek. Ezt követően az apa megtámadta a videózó civilt, amit fojtogatás és állonvágás követett mindaddig, amíg a rendőrök ki nem értek a helyszínre

- részletezte Hegedüs az esetet, ami kapcsán garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt feljelentést tettek a két személy ellen.

A független polgármestertől megtudtuk, a Balmazújvárosban lefolytatandó előválasztásnak nem csak ehhez hasonló nehézségei akadnak, köszönhetően a jelenleg regnáló országgyűlési képviselőnek, aki a térség legnagyobb akadályát képezi.

Azt kellene tudomásul venni, hogy a Fidesznek és a tagjainak ehhez az előválasztáshoz semmi köze. Az ellenzéki pártok előválasztást, a kormánypárt előszapulást folytat, hiszen erre az előválasztásra ráakaszkodva próbálnak lejáratni embereket.

Hegedüs szerint az aláírásgyűjtőkkel szembeni hasonló támadásokat csak úgy lehetne kivédeni a jövőben, ha a kormányváltással a társadalmi közhangulatot sikerülne lenyugtatniuk, hiszen a civileknek nem feladata a hasonló incidenseket szülő napi gyűlöletpolitika feldolgozása.

Amire remek példa a polgármester szerint a Kamilla Kert Facebook-csoport, ami 2018 után, a választási győzelmét követően jött létre, elmondása szerint azzal a céllal, hogy lejárassák a munkáját. A támadásról az ominózus internetes közösség is beszámolt több erős hangvételű posztban. Mint írják, "Provokáció!!! Hegedűs bejelentkezett, hogy a pesti aktivistáit csoportosan megtámadták. Na! Akkor Tudjál róla Hegedűs, hogy aljas egy ember vagy, mert provokálni küldted Tuareget Kokóékhoz! Kezdődött reggel a piacon amikor erőszakosan, rámenősen akartak emberekkel aláíratni!" majd azzal folytatják, hogy "Ekkora szemét nem lehetsz hogy ha már aktivistát hoztál, beáldozd őket, hátha valakinél elszakad a cérna és csap egyet mellette".