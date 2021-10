Rétvárinak fogalma sincs hány egészségügyi dolgozónak szűnt meg a jogviszonya, ő másban jó

Az ismert, hogy az Orbán-kormány döntése alapján csak olyan munkavállaló dolgozhat az egészségügyben, aki felvette a koronavírus elleni oltást. Az oltással nem rendelkező munkavállaló jogviszonyának megszüntetése esetén a vonatkozó rendelet szerint a foglalkoztatottat felmentési idő vagy felmondási idő és végkielégítés sem illeti meg.

Na, most Kásler Miklós elvileg egészségügyért felelős miniszternek arra az egyszerű kérdésre kellett volna válaszolnia, hogy hány foglalkoztatott jogviszonya szűnt meg (becslések szerint körülbelül háromezer dolgozónak mondhattak fel).

Ám mivel az írásbeli kérdést Demeter Márta országgyűlési képviselő tette fel, és Kásler helyett parlamenti államtitkára, Rétvári Bence válaszolt (úgymond), már előre sejthettük, hogy a válaszadásban nem lesz semmi keresztényi, demokrata, konzervatív, vagy épp tisztelettudó...

Szóval, miközben az ellenzéki képviselőket folyamatosan milliókra bírságolja Kövér László házelnök, a kétharmad a legalpáribb stílust is megengedheti magának, és egy, a mi pénzünkből fizetett kormánytag így válaszol egy szimpla felvetésre. "Ezt a kérdését még LMP-s képviselőként nyújtotta be, de már követni sem lehet, hogy Ön merre tart, mit és kiket képvisel a politikában. Vajon az MSZP, LMP után a Jobbikban megtalálja végre a helyét, a várt pozíciót, vagy továbbáll a Momentumhoz? Mindenesetre szégyen, hogy amíg a Kormány mindent megtesz a magyar állampolgárok egészségének megóvásáért, addig Ön pártszédelgései közepette a járványügyi védekezést próbálta aláásni." Mondjuk a kormánypénzből működő Ripost prostinak is nevezte Demeter Mártát, ahhoz képest Rétvári szinte már egy úriember (halkan tegyük hozzá: Demeter Márta továbbra is az LMP frakciójának a tagja).

Az meg külön pikáns, amikor egy Fidesz-KDNP-s politikus bármely más képviselővel szemben felveti a szédelgést: épp ma mutattuk be, hogy milyen furcsa násztáncot jár Orbán Viktor az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal:

Volt idő, amikor a Fidesz szerint az oroszokkal való üzletelés a demokrácia feladását jelentette Anna Applebaum újságíró foglalta össze talán a legjobban, hogy mit is jelent Oroszországnak hazánk. Történt mindez azután, hogy 2014-ben Magyarország szerződést kötött az oroszokkal a Paksi Atomerőmű bővítéséről. „Az oroszok mostanában úgy terjesztik ki befolyásukat, hogy nagy energetikai befektetéseket használnak arra, hogy korrupciós hálózatot építsenek és függőséget alakítsanak ki."

Visszatérve: az államtitkár már nem volt ennyire határozott, amikor Demeter Márta kérdésére kellett volna válaszolnia:

"jelenleg az Ön által kért adatok frissítése folyamatban van, ezért pontos adatot még nem áll módunkban közölni."

Mennyivel egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy nem tudjuk. De Rétvári Bencét nem ezért fizetik. A mi pénzünkből.