Előbb találkozik a német kormánnyal Márki-Zay Péter, mint Orbán Viktor?

A brüsszeli elit után a német kormánnyal is találkozhat Márki-Zay Péter, ez a találkozó már szervezés alatt áll – ezt Ujhelyi István mondta a Spirit FM Aktuál című műsorában.

Ujhelyi István EP-képviselő arról beszélt, hogy már elindult annak a berlini útnak a szervezése, aminek keretében az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter a német kormány képviselőivel találkozhatna.

Die Welt - Egymás után kapja a pofonokat Orbán Viktor nemzetközi téren A jobboldali Die Welt szerint Orbán Viktor nagyratörő ambíciói nem találtak megértő társaságra. A német lap szerint a magyar kormányfő elszámolta magát, amikor a saját esélyeit mérte fel. „Orbán Viktor szereti támadni Brüsszelt, miközben kizárja az őt ért kritikákat. Ugyanakkor Brüsszel most már hatékonyabb eszközzel is kordában tudja tartani a magyar politikust."

A műsorban egyébként szó esett arról is, hogy a választások utáni időszakban a kormány 100-150 ezer ukrán, indiai és pakisztáni vendégmunkás betelepítését tervezi a munkaerőhiány csökkentése érdekében.

Mint megírtuk korábban: Márki-Zay Péter az előválasztás megnyerése óta többek között Brüsszelben és Lengyelországban is járt. Utóbbi helyen a múlt héten tárgyalt a konzervatív lengyel politikussal, Donald Tuskkal is, amely után sajtótájékoztatót is tartottak.