Schadl vizsgagyára: felfüggesztették a Rogán kabinetfőnökének vizsga nélkül jegyet adó tanársegédet

Nem egyszer, nem kétszer, és nem is egy egyetemen, hanem többön is vizsgákat csalhattak el annak érdekében, hogy barátok, rokonok, vagy kormányzati, kormánypárti szereplők sikeres vizsgákat tegyenek egyetemi jogászképzésük alatt - derül ki a "Schadl-Völner ügy" nyomozati anyagaiból, amiket a 444 mutatott be.