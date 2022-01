Orbán Viktor az Ön pénzéből, honvédségi luxusgéppel ment a madridi "EU-ellenes" pártrendezvényre

Orbán Viktor ismét egy kis luxusra vágyhatott, ezért a honvédség luxusgépén, a 607-es számú Falcon 7x fedélzetén érkezett meg Madridba - csakhogy ott nem Magyarországot képviselte miniszterelnökként, hanem csak a Fideszt, pártelnökként.

Ennek ellenére magyar adófizetői pénzből utazott ki az európai konzervatív pártvezetők plenáris ülésére.

Lukács László György, a Jobbik országgyűlési képviselője a NERTrekkerre hivatkozva arról írt, hogy Orbán a "Fidesz nevű párt" európai népszerűsítésére, az "EU-ellenes pártok dzsemborijára" is honvédségi (közpénzből tankolt) repülővel utazott.

"Hogy még a Fidesz népszerűsítésére (pártelnököket hívtak, nem kormányfőket) rohadt drága honvédségi luxusgéppel kell menni sok mindent elmond a" 30 éve így jártam ezután is így fogok járni" Miniszterelnökről. Itt a közpénz csak azért van, hogy elveszítse jellegét és finanszírozza magát, haverjait pártját a legkorruptabb miniszterelnök. A NERTrekker alkalmazás adatai jól mutatják, hogy először Madridba majd Franciaországba is elrepült a gép"

- szúrta ki a képviselő.

Mindkét honvédségi luxusgépünk Washingtonban van, az egyik Falcon napok óta Észak-Amerikában túrázik Jó hír: újra egy országban van mindkét honvédségi luxusrepülőnk! Rossz hír: ez az ország nem hazánk, hanem az Egyesült Államok. A katonai repülőkre specializálódott ads-b.nl oldalon nyomon lehet követni a két Falcon 7x útját - csak az nem derül ki sajnos, hogy kiket és miért vitt át a tengerentúlra.

Amúgy korábban az Alfahír mutatta be, hogy Bosznia-Hercegovinába nem is egy, hanem kettő honvédségi gépet is igénybe vettek, vélhetően azért, mert Szijjártó Péter külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök külön-külön jöttek haza Magyarországra.

Egyébként, aki kíváncsi arra, hogy Orbán Viktor milyen jogalap alapján használhatja a Falconokat pártérdekre, annak van egy rossz hírünk, azt nem fogja elárulni a kormányzat - sokan próbálkoztak már ezzel, kevés sikerrel.