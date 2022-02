Bayer Zsolt mesterterve: a fideszesek besegítenek a Mi Hazánknak és a többi kispártnak

Bayer Zsolt a Magyar Nemzet hétfői cikkében minden kormánypárti szavazót felszólított arra, hogy az Egységben Magyarország pártszövetség jelöltjein kívül mindenki más ajánlásgyűjtését segítsék.

„Ha nem akarjuk, hogy Gyurcsányék az elkerülhetetlennél nagyobb teret és lehetőséget kapjanak a következő Országgyűlésben, akkor segítsük elő, hogy mindenki elindulhasson az április 3-i választáson. (..) Ehhez pedig az kell, hogy a mi politikai táborunk a baloldali összefogás jelöltjein kívül mindenki kopogtatócédula-gyűjtését támogassa”

– fogalmazott Bayer.

Ez a felhívás pedig nagy esélyt jelenthet a kisebb pártoknak, mint amilyen a Gattyán György féle Megoldás Mozgalom is. Gattyán pártja pont a tegnapi napon tette közzé mind a 106 indulójának nevét, akik között a már korábban bejelentett Détári Lajos, vagy a Való Világból ismert Tommyboy mellett, megtalálhatunk több politikai múlttal is rendelkező jelöltet.

Írásában a fideszes publicista kiemelte a Munkáspárt-Iszomm pártszövetséget is, amely talán még a Megoldás Mozgalomnál is esélytelenebbül állt a központi utasítás előtt. A Szanyi Tibor és Thürmer Gyula által fémjelzett szövetség január végén jelentette be, hogy közösen indítanak jelöltet mind a 106 választókörzetben.

Az már kevésbé meglepő, hogy Bayer a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a Mi Hazánk mozgalom ajánlására is buzdítja a fideszes szavazókat. Előbbi párt két kutyát és 87 embert nevezett meg egyéni jelöltként, míg utóbbi mind a 106 egyéni körzetben indít saját jelöltet.

Az ATV riportjában Dúró Dóra elmondta, hogy eddig még csak „3-4 embernek gyűlt össze a szükséges ajánlás”, de „reális lehet az is, hogy mind a 106 választókerületben” lesz jelöltje a pártnak, azonban Bayer felhívása után, várhatóan felgyorsul az ajánlásgyűjtés. A riportból pedig az is kiderül, hogy a Gattyán féle Megoldás Mozgalom is hasonló számokkal rendelkezik az ajánlások terén, mint a Mi Hazánk.

„Most szombattól egy kormánypárti, vagyis az eljövendő, normális Magyarország pártján álló választópolgár mindenekelőtt aláírja a Fidesz–KDNP jelöltjeinek kopogtatócéduláját. Ezt követően pedig aláírásával támogassa a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Mi Hazánk Mozgalom, a Munkáspárt–Iszomm pártszövetség, a Gattyán György-féle politikai alakulat jelöltjeinek indulását is”

– írja Bayer Zsolt.

Bayer írásában kifejti, hogy ő azért buzdítja a kormánypártiakat arra, hogy akár az Orbánnal és a Fidesszel egyértelműen szembemenő pártok jelöltjeit is támogassák, hogy „lehessen ott a rajtnál mindenki, induljon el mindenki, aki akar”. Viszont valószínűbb, hogy a kormánypárt – és ezzel a Fidesz 5-ös számú tagkönyvének tulajdonosa, Bayer is – abban bízik, hogy a szavazólapokra kormánypárti segítséggel felkerülő kis pártok, majd szavazatokat vehetnek el az ellenzéki összefogástól.