A tataiak többsége elutasítja az Avalon szálloda megépítését

Hamarosan a tatai polgárok dönthetnek arról, hogy újabb NER-közeli látványberuházás legyen az Öreg-tó partján, vagy a tópart megmaradjon egy olyan kellemes helynek, amit nem csúfít majd el egy kiemelt kormányzati beruházás.

Az Alfahír is beszámolt arról, hogy július 31-ére tűzte ki a tatai választási bizottság a civilek által kezdeményezett népszavazás időpontját. A voksolás azt szeretné megakadályozni, hogy az Avalon-csoport egy 120 szobás, ötcsillagos szállodát építhessen az Öreg-tó partján.

A referendum megtartása érdekében a Stop Avalon Tata néven alakult civil szervezet 2020-ban össze is gyűjtötte a népszavazás megtartásához szükséges számú aláírást, de a Covid-járvány miatt fel kellett függeszteni a folyamatot és csak most július végén lehet majd az urnákhoz járulniuk a tatai polgároknak.

A tervezett beruházás úgy tűnik nemcsak a tataiakat háborította fel, hanem a Fideszben is megosztottnak tűnik a projekt támogatása. Michl József, Tata fideszes polgármestere támogatja a beruházást, de például

Bencsik János a térség szintén fideszes országgyűlési képviselője úgy vélte, egy ilyen beruházásra szüksége lenne ugyan Tatának és térségének, de nem az Öreg-tó partján, hanem az erre a célra sokkal szerinte alkalmasabb a Fényes-források környéke.

- mondta az Alfahír érdeklődésére a referendumot kezdeményező Szalay Ildikó.

A Stop Avalon Tata civil városvédő mozgalom alapítója szerint azért is nehéz lesz az érvényesség elérése, mert a Covid-járvány miatt már több mint másfél évet csúszott a referendum kiírása.

Ugyanakkor érzékeljük, hogy az emberek nem pártpolitikai kérdésként, hanem környezetvédelmi problémaként tekintenek az Avalon szálloda megépítésére. Ráadásul ez nem is feltétlenül tatai ügy, hiszen például a civilek által alapított Nagy Tavak Koalíció, amely a Balaton a Fertő-tó, valamint a tatai és a Velencei-tó védelmében alakult is figyelemmel követi az Öreg-tó sorsát, de segítenek a referendum megtartásában

- tette hozzá Szalay Ildikó, aki szerint a tataiak nagytöbbsége megőrizné a tópart jelenlegi állapotát.

A Stop Avalon alapítója elmondta, nagyon kevés eszközük van a kampányukhoz, de az eddigi visszajelzések alapján szerinte meg lehet a népszavazás érvényességéhez szükséges 10 ezer résztvevő.

Ha nem lenne érvényes a referendum Tata akkor is nyerne hiszen az, hogy egy környezetvédelmi ügy végül népszavazásra kerül, már az is nagy szó, és talán nem túlzás, hogy éppen ezért július 31-én Tatára figyel majd az ország. Ha pedig - érvényességtől függetlenül - a három igennel elutasítják az Avalon szálloda megépítését, azt a Fidesz által vezetett önkormányzatnak is figyelembe kell vennie. Amúgy pedig irreális elvárának tartom, hogy nekünk több mint 10 ezer embert kell a szavazásra bírnunk, miközben Tata polgármesterének megválasztásához - aki szerintem az Avalon lobbistája - elég volt 5020 szavazat is