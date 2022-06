Rossz hír a rendőröknek: a 38 600 forintos rendvédelmi alapon nem emel a kormány

A soproni régió határmenti lakosai már eddig is rengeteg illegális határátlépési esetről számoltak be Dr. Brenner Kolomannak, most azonban videót is kapott arról, hogyan is zajlik a határsértés - számolt be Facebook oldalán az Országgyűlés jobbikos alelnöke. A magyar néppárt politikusa a posztban megtekinthető videót egy répcevisi lakostól kapta.