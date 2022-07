Gyöngyösi Márton nemzeti konzervatív, Európa-párti Jobbikot kíván építeni

Európa-párti, nemzeti, keresztény-konzervatív néppártot szeretnék

- jelentette ki az M1 reggeli műsorában Gyöngyösi Márton arra reagálva, pártelnökként milyen Jobbikot kíván építeni.

Érvelésében a Jobbik elnöke hangsúlyozta,

jobboldali pártból ma van több is Magyarországon, de Európa-párti, konzervatív jobboldali pártból csak egy van, az pedig a Jobbik.

Frissen megválasztott Jobbik-elnök elmondta, az EP-képviselőségét a pártelnöki munkájával a mostani online világban össze tudja egyeztetni, emellett az Európai Parlamentben végzett tevékenységét egy bejáratott csapat segíti, és a párt tagsága és új elnöksége is egységes.

Az idei országgyűlési választásokon történt ellenzéki koordináció kapcsán Gyöngyösi leszögezte, az egy technikai kérdés volt, hogy együttműködtek, annak szükségességét a jelen választási szisztéma határozta meg. Ez pedig a fenti elvi kérdéseket nem változtatta meg a pártban.

Gyöngyösi Márton nemzeti, konzervatív, karakteres politizálás felé viszi tovább a Jobbikot Gyöngyösi Mártont, a Jobbik európai parlamenti képviselőjét választotta pártelnöknek a jobboldali ellenzéki párt szombaton tartott tisztújító kongresszusa. Az új elnök az Alfahírnek adott interjújában korábban már közölte: a tisztújítás pontot tett a Jobbik április 3. utáni útkeresési folyamatára, az ellenzéki szavazókat pedig nem hagyhatják cserben.

Gyöngyösi Márton az egyik legfontosabb feladatnak nevezte az építkezést, amelyből nem maradhat ki a szembenézés azzal, mit rontottak el az április 3-i választásokon a szavazatszámot tekintve. A választókra és az őket foglalkoztató problémákra pedig ugyancsak koncentrálni kell - fűzte hozzá.

A migrációt érintve a Jobbik vezetője arról is szót ejtett, hogy a migránsok kvóta szerinti szétosztását Európában pártja és ő maga sem támogatta soha, sőt, annakidején még a Fidesznél is korábban ismerték fel és figyelmeztettek a migrációs hullám jelentette problémára.

Mi már akkor mondtuk azt, hogy a határainkat meg kell védeni, és a kontroll nélküli migrációtól az országunkat meg kell védeni, és még a kerítés ötletével is mi álltunk fel először

- emelte ki Gyöngyösi Márton, egyúttal a kereszténység és a szolidaritás jegyében hozzátéve, aki valóban bizonyítani tudja, hogy menekültstátuszra érdemes, az kivételt képezhet, szemben a gazdasági bevándorlókkal.

A Jobbik az egyedüli párt ma Magyarországot, amelyik azt képviseli, hogy az európai alapító atyák gondolataihoz kell visszatérni az unióval kapcsolatos gondolkodásban

- tette világossá Gyöngyösi Márton.

Végül kérdésre válaszolva elmondta azt is, Jakab Péter a párt frakcióvezetője, új elnökként pedig mindenkivel együttműködést ígért a tisztújító kongresszuson, és reméli is, hogy ez így is lesz.