A horvát kormány csökkentette a tüzelőanyagok és a napelemek áfáját

A horvát kormány szerdai ülésén 5 százalékra csökkentette a faforgács, a pellet, a brikett és a tűzifa általános forgalmi adóját (áfa), valamint nulla százalékra a napelemekét - jelentette be a kabinet ülését követő sajtótájékoztatón Marko Primorac pénzügyminiszter.

A tárcavezető kiemelte:

az említett termékeken kívül 5 százalékra csökkentik a távhőszolgáltatás áfáját, beleértve a szállításhoz kapcsolódó díjakat is, a törvény hatálybalépésének napjától 2023. március 31-ig. A törvényjavaslatot még a parlamentnek is el kell fogadnia.

Hozzátette: ami a napelemeket illeti, a nulla százalékos áfa a már leszállított és beépített napelemekre vonatkozik, így akarják ösztönözni a megújuló energiaforrások használatát.

A horvát kormány idén áprilisban hosszú távon 25 százalékról 13 százalékra csökkentette a lakossági gáz áfáját, az április 1-jétől jövő március 31-ig tartó időszakra pedig 5 százalékra. A villamosenergia áfája marad 13 százalék, ugyanakkor az energiadrágulás és az attól elmaradó áremelés különbözetét a Horvát Elektromos Művek (HEP) vállalta át.

A gázártámogatás a mikro-, kis- és közepes vállalkozásokat is érintette, egy meghatározott fogyasztásig, utalványos rendszerben.

Zágráb további intézkedésekről is dönt majd, amelyek már a nagyobb vállalatokat is érintik. A részletekről a hét végén számolnak be.

Horvátországban a vállalkozásoknak havonta 300-400 százalékkal is emelkedett a villany- és gázszámlája az április 1-jétől eltelt időszakban. Egyes szállodák és éttermek bezárással fenyegetőznek. A vállalkozók szövetsége pedig tüntetés sorozatokat jelentett be szeptembertől, amennyiben a kormány nem lép az érdekükben és nem állítja meg az energiaárak drasztikus száguldását.