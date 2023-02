Kizárta a Mi Hazánk Csott Károlyt, mert az érdi politikusuk egy online csalás részese lehet

- válaszolta az Alfahír érdeklődésére a párt sajtóosztálya.

Csott Károly a Mi Hazánk Pest megye 1-es számú, Érd központú választókerület országgyűlési képviselőjelöltje volt a 2022-es választások idején, emellett a párt állatvédelmi kabinetjének elnökeként is tevékenykedett.

Csott Károly, mint a Mi Hazánk szakpolitikusa

Ő volt az egyik, aki tavaly novemberben nyilvánosan kiállt a zsidó és muszlim rituális állatvágások ellen. Azóta a Mi Hazánk elérhetetlenné tette az egykori politikusuk közösségi oldalát, de még az érdi Mi Hazánk Facebook-oldala is eltűnt.

Ugyanakkor nem a politikai tevékenysége miatt bukott meg.

Ugyanis a gyanú szerint legkevesebb hetven embert verhetett át

egy bizonyos 87(!) esztendős Csott Károly,

a grillezéshez szükséges eszközöket forgalmazó GrillAngyal nevű webshop üzemeltetője. Bár az Opten adatai szerint ő cégvezető és a tulajdonos is, az idős férfi vélhetően csak a nevét adta a vállalkozáshoz, mert - ahogy azt a Mi Hazánknál is tudják – inkább a fia, az ifjabbik Csott Károly menedzseli a webáruházat Solution Line Kft.-n keresztül.

A jelek szerint a cég nem csinált mást, mint felvette a rendelést, de a terméket nem küldte el, a befizetett összeget viszont megtartotta. Panaszkodni legfeljebb a „sóhivatalban” lehet, legalábbis erre utal, hogy a rendőrség, és a NAV elutasította a feljelentések egy részét.

Ami azonban még aggályosabb, hogy a Csott-webshop a mai napig vesz fel rendeléseket.

Egy rozsdamentes tepsit rendeltem tőlük, amit a gyártási idő miatt 3-15 napon belül kellett volna küldeniük. Ezt kivártam, és csak utána kezdtem keresni a céget, de sem telefonon, sem emailben nem reagáltak, pedig legalább harmincszor telefonáltam nekik. Végül Messengeren sikerült elérni őket, de csak annyit mondtak, legyek türelemmel, mert hamarosan szállítják a megrendelt tepsit. Megint eltelt 2-3 hét, megint emailben, telefonon, kerestem a GrillAngyalt, de aztán már Messengeren sem lehetett elérni a céget - mondta el lapunknak az egyik károsult, Rein György, aki a közösségi médiában összegyűjtötte a cég károsultjait, hogy közösen próbáljanak érvényt szerezni az igazuknak.

Felidézte, korábban hiába írt a rendőrségnek, az adóhivatalnak, de még a békéltető testületnek is, mindenhonnan elutasítást kapott.

„Úgy tűnik, én csak 28 ezer forintot buktam ezen, de az „Anti GrillAngyal” néven tavaly novemberben alapított Facebook-csoportomban sokan jelezték, hogy akár százezer forintot is kifizettek, ám azóta sem kapták meg a megrendelt terméket. Ezután ismét feljelentéssel éltem, és elmondtam, hogy több károsult is hasonló helyzetben van. Végül az érdi kapitányság egyik munkatársa ezt is a feljelentéshez csatolta, amit aztán átküldött az ügyben illetékes gödöllői kapitányságra.”