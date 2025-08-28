A britek bekérették az orosz nagykövetet, miután dróntalálat érte a kijevi követségüket

Az ukrán főváros éjszaka tömeges orosz támadásnak volt kitéve – közölte csütörtökön kora reggel Kijev katonai vezetése. A támadásban legalább tizennyolc ember meghalt, köztük négy gyermek is, több tucatnyian megsérültek, és 20 helyszínen épületek rongálódtak meg. Az orosz támadásban találat érte Nagy-Britannia és az Európai Unió kijevi külképviseletének épületét is, ami miatt a britek behívatták a londoni orosz nagykövetet.

„Putyin tegnap esti támadásai civileket öltek meg, otthonokat romboltak le és épületeket rongáltak meg, köztük a Brit Tanács és az EU küldöttségének épületét Kijevben. Behívattuk az orosz nagykövetet. A gyilkolásnak és a rombolásnak véget kell vetni”

– írta az X-en David Lammy, a szigetország külügyminisztere.

A kijevi városvezetés a Telegramon közölte, hogy egy óvoda kigyulladt, míg Vitalij Klicsko polgármester szerint egy ötemeletes épület összeomlott. Timur Tkacsenko, a város katonai irányításának vezetője elmondta, hogy Moszkva ballisztikus és cirkálórakétákat, valamint iráni tervezésű Shahed drónokat lőtt ki különböző irányokból, hogy „szisztematikusan” lakóépületeket támadjon meg.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy megbízottjai pénteken New Yorkban találkoznak amerikai kollégáikkal, miközben az ukrán elnök a Kreml elutasítása ellenére továbbra is négyszemközti találkozót szorgalmaz Vlagyimir Putyinnal. „Pénteken New Yorkban, az Egyesült Államokban találkoznak Trump elnök csapatával” a csütörtöki „svájci találkozók” után – mondta az ukrán államfő.

Az oroszok hirtelen nehezen tudják feltölteni üzemanyagkészleteiket, miután a hetekig tartó ukrán dróncsapások megbénították az ország olajfinomítói kapacitását. A benzinkutak kifogytak a készletekből, az árak rekordmagasságba szöktek, és az autósok órákon át sorban állnak. A 2014-ben Oroszország által annektált Krím az üzemanyaghiány által egyik leginkább érintett terület. A félsziget, amely nyáron általában orosz nyaralók tömegét fogadja, drónok fenyegetése miatt bezárta repülőtereit, így a látogatók kénytelenek autóba ülni, ami tovább növeli a már amúgy is szűkös készletekre nehezedő nyomást. A Trading Economics adatai szerint Oroszországban a gázolaj literenkénti ára a tavaly decemberi 0,55 dollárról idén augusztusra 0,79 dollárra ugrott.

(The Guardian nyomán)