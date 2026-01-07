Fábián Benjámin: a kormánypropaganda mindent képes megmérgezni

Fábián Benjámin civil jelöltet indítja a Jobbik a 2026-os választáson Budapest 6. számú egyéni választókerületében, mely a főváros VII., VIII., XIV. és XV. kerületének egyes részeit foglalja magába – hangzott el az ellenzéki párt szerdai, Hősök terén tartott sajtótájékoztatóján.

Az ellenzéki jelölt szerint

az ország és a választókerület nem azon az úton halad, amelyen kellene, és amelyen a bérből és fizetésből élők megérdemelnének.

Úgy látja, pár út és pár „túlárazott kilátó” felépült, közben a NER egyre gazdagabb, de a nemzet egyre szegényebb.

A kórházak és az egészségügy romokban, ahogy a közbiztonság is – vélte Fábián Benjámin.

Az ellenzéki politikus szerint a bérek leszakadtak az uniós átlagtól és a környező országokétól is, emellett a lakhatási válság mélyül.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a propaganda bárkinek, még a hősöknek is képes nekimenni, tönkremenni, „mindent képesek megmérgezni”.

Egy sakkhasonlattal élve azt mondta, a partin mindenki a királyra és a királynőre figyel, de a győzelmet nem csak ők hozzák el. Mint fogalmazott, ő olyan sakkfigura akar lenni, aki teszi a dolgát a rendszerváltásért akkor is, ha támadják.

A sajtótájékoztatón Brenner Koloman, a Jobbik elnökhelyettese, országgyűlési képviselője kiemelte, azért indulnak önálló listával és 106 jelölttel a választáson, mert programjuk hazánk minden lényegi kihívására válaszol. Úgy fogalmazott, hisznek a kiegyensúlyozott polgári demokráciában, abban, hogy program alapján is lehet alternatívát kínálni a választóknak.

Hangsúlyozta, a Jobbik konzekvensen kiáll a devizakárosultak ügyéért, megoldást kínálnak a közbiztonság kihívásaira, a Klebelsberg-programmal rendbe raknák az oktatás helyzetét. Arra is kitért, Budapesten is alternatívát kínálnak az egypárti fideszes túlhatalommal szemben, melyet nem szabad leváltani egy másik egypárti túlhatalomra.