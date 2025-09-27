A devizakárosultak követeléslistáját viszi be a parlamentbe Z. Kárpát Dániel

A devizakárosultaknak április vége óta az Európai Unió Bíróságától „pecsétes papírjuk van arról, hogy őket átverték” – szögezte le az M1 Ma reggel című műsorában Z. Kárpát Dániel. A devizakárosultak ügyét a parlament előtt is képviselő jobbikos honatya kiemelte, az ítéletnek közvetlenül kellene hatályosulnia minden olyan szerződésre is, ahol devizavételi és -eladási árfolyamot alkalmaztak.

Az ellenzéki politikus felidézte, a Kúria jogegységi határozata „nem könnyítette meg az ügyfelek egyéni jogérvényesítését”. Ismertette, a kormánypárti álláspont szerint mindenkinek egyénileg kellene pereskednie, míg a devizakárosultakat képviselő Jobbik szerint ez nem igazságos, ugyanis a károsultaknak nincsenek erre újabb éveik és több millió forintjuk.

„Tehát a parlamentnek kellene hoznia egy olyan kötelező érvényű döntést, amely kimondja ezeknek a szerződéseknek az érvénytelenségét, és automatikusan helyreállítja a helyzetet minden ügyfél tekintetében”

– húzta alá Z. Kárpát.

A Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége (BKFSZ) elnöki tisztét is betöltő képviselő elárulta, vannak megbeszélések, tárgyalások a Lex Marczingósról is. Kiemelte, „százával, ezrével jelentkeznek” az egyesületbe a károsultak, és már országos lefedettségű érdekvédelmi szervezet jött létre belőlük.

Z. Kárpát úgy véli,

nagyjából hárommillió család lehet érintett a devizahitelezés körében,

és bár voltak, akik „irreális erőfeszítések vállalásával” kiszabadultak ebből, mások a mai napig törlesztik az „átváltott, méregdrága forinthitelek képében”. Arra is emlékeztetett, Lengyelországban egy stressztesztet tettek a hitelfelvevő elé, ahol felkészítették őket a lehető legrosszabb forgatókönyvre, ez Magyarországon nem történt meg.

A jobbikos honatya ismertette, „folyamatosan égnek a vonalak” azon a telefonszámon, ahol a kilakoltatás veszélyét lehet bejelenteni. Emlékeztetett, ha a szigetszentmiklósi devizakárosultnak lett volna pénze ügyvédre, akkor az egy biztosan nyert ügy lett volna, nem vesztette volna el az otthonát.

Az ellenzéki politikus azt is ismertette, a végrehajtói rendszer szeretné felpörgetni a kilakoltatásokat, ő pedig azt szeretné, hogy október 1-jétől a választásokig senkinek ne vehessék el az otthonát. A devizakárosultak képviselője abban bízik, hogy addig a szakmai vitát le tudják folytatni, és valamilyen formában nyugvópontra jut az ügy.

Z. Kárpát óvott azoktól, akik azt ígérik, két hét alatt megoldásra jutnak. Úgy véli, küzdelmük nehéz lesz, hónapok alatt, de végigmehet.

„Ha meg sem próbáljuk, akkor nem, ha a károsult egyedül próbálkozik, akkor nagyon nehezen, ha viszont egy országos, többezres egyesülettel próbálkozik, akkor a sikerrel mért esély sokkal nagyobbá válhat”

– mondta.

A november 8-i Devizás Igazság Napjáról szólva azt mondta, ő maga elhúzta annak bejelentését. Emlékeztetett, tárgyalásokkal, parlamenti indítványokkal, devizások érdekében kezdeményezett országos népszavazással, rendkívüli parlamenti üléssel is próbálkozott, mielőtt a klasszikus demonstrációs eszközhöz nyúlt.

„Nemcsak az égbe kiabáljuk, hogy mi fáj nekünk, és hogy ezt a kérdést igenis meg kell oldani, hanem konkrét, megfogalmazott követeléslistával is tudunk előállni, amit a károsultak állítanak össze, az én egyetlen dolgom, hogy postásként bevigyem ezt a parlamentbe”

– mondta a Jobbik képviselője. Szerinte szimbolikus kérdésről van szó, mert ha nem oldjuk, meg, az azt üzeni a nagy hálózatoknak, a pénzügyi rendszernek, hogy a magyarokkal bármit meg lehet tenni.

A teljes interjú itt tekinthető meg: