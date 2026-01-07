Fülöp Lászlóné: a tapolcai kórház fejlesztése prioritás

A Jobbik Veszprém vármegye 3-as számú egyéni választókerületében, azaz Tapolcán és környékén Fülöp Lászlónét indítja a 2026-os választásokon – közölte az ellenzéki párt.

Tájékoztatásuk szerint jelöltjük tősgyökeres tapolcai, tanulmányait is a városban végezte, három gyermek édesanyja. 2011 óta él családjával Lesenceistvándon. Jelenlegi információk szerint ő az egyetlen női jelölt a körzetben. Meggyőződése, hogy

a nők következetesebben és elkötelezettebben tudnak kiállni a szociális értékek és a közösség érdekei mellett.

Az ellenzéki erő közleményében hangsúlyozza, jelöltjük főbb célkitűzései közé tartozik:

– a szociális biztonság megteremtése: a rászoruló családok felzárkóztatása, valamint egy átlátható, igazságos és szociális alapú támogatási rendszer kialakítása;

– a családtámogatás megerősítése: a családi pótlék érdemi emelése, célzott tanévkezdési támogatások és az ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztése;

– és a közfoglalkoztatásban dolgozók bérének emelése a piaci bérek szintjére, az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elve alapján.

A jobbikos jelölt szerint a tapolcai kórház fejlesztése prioritás, az egészségügyi ellátás javításának meg kell előznie minden felesleges kormányzati beruházást.

Ismert, az ellenzéki párt közlése szerint önálló országos listát kívánnak állítani, és mind a 106 egyéni választókerületben önálló jelölttel vágnak neki a 2026-os országgyűlési választásnak.