Még mindig nincs vége a havazásnak

Szerdán keleten várható jelentős havazás,

csütörtök reggelig további 10-20 centiméter friss hó várható,

ezért a HungaroMet Zrt. szerdára több keleti vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki.

A HungaroMet Zrt. az MTI-hez szerdán eljuttatott veszélyjelzésében azt írta, keleten még a szerda délelőtti órákig további havazás valószínű, amelyből legfeljebb 5 centiméter hó lesz, Szabolcsban esetleg 5-10 centiméter, majd a csapadékzóna kelet felé elhagyja az országot.

A késő délutáni, esti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, amely várhatóan a Tiszántúlon, Borsod térségében, illetve a Tisza vonalában okozhat újabb havazást. Keleten ebből csütörtök reggelig további 10-20 centiméter friss hó várható, lokálisan ennél több is hullhat. A csapadékzóna érintheti a Duna-Tisza közének keleti felét és a déli határvidéket is, arrafelé legfeljebb 5 centiméter friss hó hullhat, míg másutt az országban legfeljebb hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő. Arra is felhívták a figyelmet, hogy szerda délutánig a Dunántúl nyugati felén, kétharmadán az élénk, erős északi szél hófúvást okozhat. A Bakony térségében az erős szél magasabb hótorlaszokat emelhet, míg északkeleten, a Bodrogközben késő délelőttig erős, olykor viharos széllökések fordulhatnak elő, amelyek ott is komolyabb hótorlaszokat emelhetnek.

Délutánra kissé veszíthet erejéből a légmozgás, de néhol élénk, erős lökések még lehetnek. Csütörtökre virradó éjszaka viszont egyre nagyobb területen erőre kap a szél, ekkortól már nagy területen alakulhat ki hófúvás az országban.

A meteorológiai szolgálat szerdára

másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Veszprém vármegyére, továbbá Csongrád-Csanád, Békés és Hajdú-Bihar vármegyére,

ezekben 24 óra alatt 20 centiméternyit meghaladó friss hó várható. Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben szerda éjfélig, mert 12 óra alatt öt centméternyinél több friss hó hullhat.

A hófúvás veszélye miatt a meteorológiai szolgálat Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére szerda éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki, a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. Hajdú-Bihar vármegyében, továbbá a Dunántúlon Baranya kivételével a többi vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hófúvás veszélye miatt.

