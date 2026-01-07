Így változnak az üzemanyagárak a venezuelai balhé után

Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe – tájékoztat a Holtankoljak.
Az autós portál statisztikái szerint szerdán az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:
– 95-ös benzin: 558 forint/liter,
– gázolaj: 570 forint/liter.
Legutóbb újév napjára változott az üzemanyagok ára, akkor is 3 forinttal csökkent a benzin, 4 forinttal pedig a dízel literenkénti beszerzési ára. Azóta a világ pillanatnyilag legnagyobb olajkészlettel rendelkező államában, Venezuelában megbuktatták a vezetőt.
Ezt követően mindkét üzemanyag fogyasztói ára 1-1 forinttal esett a kutakon.