A Fidesz a választások utánra halaszthatja a mindenkit érintő adóemelést

„A kormány változtatna a menetrenden. Az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel elhalasztaná a jövedékiadó-emelést. Az intézkedés költségvetési hatása 10-15 milliárd forint lehet” – mondta az Indexnek Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Korábban arról számoltunk be,

a Fidesz-kormány 2024-ben bevezette az inflációkövető adóemelést,

ami azt jelenti, hogy minden év január 1-jén az előző júliusi KSH szerinti pénzromlási ütemmel (az idei évben ez 4,3 százalék volt) automatikusan emelkedik:

– a jövedéki adó,

– a gépjárműadó,

– a regisztrációs adó,

– az átírási illeték.

A jövedéki adó emelése miatt mind a benzin, mind a gázolaj literenként 8-9 forinttal kerül majd többe. A tárcavezető nyilatkozata szerint azonban

ezt a megszorító intézkedést csak a választások után fogják érezni az adófizetők.

Nagy Márton a Reutersnek korábban tovább rontotta az idei évre vonatkozó makrogazdasági előrejelzéseket, és egyúttal azt is közölte,

naivitás lenne azt várni, hogy egy kormány ne növelné kiadásait a választások előtt.