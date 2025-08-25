A fideszesek bujkálnak a devizakárosultak elől, de jön a Devizás Igazság Napja

Nemhogy a kormánypárti képviselők (sem a Fidesz, sem a KDNP) képviselői nem jelentek meg munkahelyükön, de a parlamenti patkó legbelső, bársonyszékes soraiban sem volt jelen egyetlen kormánytag (sem miniszter, sem államtitkár) sem az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén. Így az ülés határozatképtelenség miatt a napirend előtti felszólalásokat követően véget is ért.

„Az évszázad pénzügyi merényletét az évszázad igazságtétele kellene, hogy kövesse!”

– mondta napirend előtti felszólalásában Z. Kárpát Dániel. A Jobbik devizakárosultak ügyét felkaroló képviselője felidézte, pártja képviselőivel több mint ötven kilakoltatás alkalmával igyekeztek az eseményeket „a jog medrébe” visszaterelni, ezért nem lepte meg, hogy a fideszesek érintettségük okán még a megoldásról szóló bármilyen párbeszédtől is távol tartják magukat.

A Jobbik képviselője emlékeztetett, a késlekedés mostanság is

kilakoltatások tucatjait és végrehajtások százait jelenti.

Z. Kárpát a kormánytagok és kormánypárti képviselők távolmaradására utalva felvetette, mi történik egy átlagos honpolgárral, ha nem megy be a munkahelyére.

A jobbikos honatya szerint az, hogy a Lex Marczingóst nem tudja megtárgyalni a Ház, „elképesztően mély szakadékba” taszítja a devizakárosultakat, akiknek

„nem valamiféle könyöradományt, segélyt vagy kegyúri ajándékot kellene adni, nekik van a kezükben egy európai uniós bírósági ítélet, nekik jár az igazságtétel”.

Az ellenzéki képviselő vádat fogalmazott meg

– a Kúriával szemben, akik késleltetik a megoldási csomag keresztülvitelét, ugyanis nem lenne hatáskörük az általuk kért értelmezést újraértelmezni;

– a közjegyzőkkel szemben, mert az érintettségüket még mindig nem vizsgálták ki, pedig a Lex Marczingós erre is alkalmas;

– a végrehajtói karral szemben, mert „a magukat vegetáriánusnak hazudó farkasok” a túlapásaikhoz politikai támogatást is kaptak;

– a kormánnyal szemben, mert 37 ezer kilakoltatást asszisztált végig, ez 37 ezer családot jelent, köztük gyermekek, betegek is, és a politikai racionalitásnak is ellentmond, hogy nemet mondanak a devizakárosultak több millió fős társadalmi csoportjára;

Z. Kárpát felidézte azt is, létrehozták a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetségét, e szervezet pedig összefogja a károsultakat, felerősíti a hangjukat, mert „ha a parlamentben nem megy, akkor még keményebben megy a terepmunka és az utca ideje”.

A jobbikos képviselő bejelentette,

ősszel megrendezik a Devizás Igazság Napját,

ahol teljes hangerővel letehetik a megoldási csomagot az asztalra.

A devizakárosultakat képviselő honatya azt is leszögezte,

nem a költségvetésnek, nem az adófizetőknek kell fizetniük az igazságtételt, mert az nem megoldás, hanem felelősségáthárítás.

Ehelyett a bankoknak és azoknak kell fizetniük, akik „bűnrészesek voltak ebben az elképesztő merényletben” – hangsúlyozta a jobbikos politikus.

„Ősszel a devizahiteles problémakör akkor is megkerülhetetlen lesz, ha most még a kormány bujkál előle”

– zárta parlamenti felszólalását Z. Kárpát Dániel.

A jobbikos honatya felszólalására a kormány soraiból – mivel bent sem voltak a Házban – senki nem válaszolt.

A társadalom erejével

A határozatképtelenség miatt berekesztett ülést követő sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel felháborodásának adott hangot amiatt, hogy kormánypártiak még egy indoklást sem fogalmaztak meg arra, miért maradtak távol az üléstől. „A magyar munkavállaló megnézhetné magát, ha nem fáradna be a munkahelyére” – tette hozzá a jobbikos honatya, aki úgy véli, a képviselői eskü a képviselői munka ellátására kötelezi őket.

Z. Kárpát ismertette, két sürgős és egy középtávú döntést kellett volna hoznia a Tisztelt Háznak: első körben a kilakoltatások felfüggesztése mellett a devizaalapú hitelszerződésekre visszavezethető végrehajtások felfüggesztését szerették volna elérni.

A Jobbik képviselője leszögezte, az Európai Unió Bírósága által hozott Marczingós-féle ítélet alapján járna az igazságtétel minden devizakárosult számára, ezt mégsem alkalmazzák a magyar hivatalos szervek, ugyanakkor ezt nem lehet húzni az idők végezetéig, de amíg ez meg nem történik, ne lehessen visszafordíthatatlan intézkedést foganatosítani.

Az ellenzéki honatya rámutatott, azzal, hogy a kormány bojkottálta a hétfői parlamenti ülést, legjobb esetben is novemberben szavazhatják meg a devizás igazságtételi csomagot. Megismételte, az ősszel megrendezik a Devizás Igazság Napját, ahol

„a társadalom határozott erejével szeretnénk érvényt szerezni a devizás igazságtételi csomagnak”

– mondta, aláhúzva: ez nem segély, hanem jár a kifosztott embereknek. Az álmatlanul töltött éjszakákat, az egészséget nem adhatja vissza senki, de a pénzt, a Jobbik pedig segít nekik azt visszaszerezni – zárta sajtótájékoztatóját az ellenzéki képviselő.