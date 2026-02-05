A győri Fidesz nem tud elszámolni 1,7 milliárd forinttal, inkább rátámadt a civil polgármesterre

Nem szavazta meg a győri közgyűlés saját feloszlatását feszült hangulatú, szerda éjszakába nyúló ülésén. A testület a Fidesz-frakció szavazataival úgy döntött, hogy fegyelmi eljárást indít Pintér Bence polgármester ellen. A közgyűlés feloszlatását Pintér Bence (Tiszta Szívvel a Városért – TSZV) kezdeményezte a Győr-Szol Zrt. kezelésében álló önkormányzati lakáskassza ügyében. Az előterjesztést a közgyűlés a Fidesz-frakció ellenvoksaival elutasította.

Mint arról lapunk is beszámolt, a civil polgármester azt közölte, a Győr-Szol lakáskasszaszámlájáról eltűnt 1,7 milliárd forint. A Győr-Szol ezt tagadta, majd közzétettek egy forrásoldali főkönyvi számlát, de az eszközoldali főkönyvi számlát nem, a beszámoló szerint pedig a bankszámlaegyenleg valóban 2 milliárd forintról 300 millió forintra csökkent. A fideszes irányítású városi cég a vállalt 166 lakás helyett csak 22-t újított fel.

Fekete Dávid, Győr és térségének miniszteri biztosa, a Fidesz-frakció vezetője hazug lejárató kampánynak nevezte, amit Pintér Bence „Győrrel és a győri cégekkel szemben kitalált”. A polgármester így próbál Magyar Péter „kedvére tenni” – mondta.

A közgyűlés fideszes többsége megszavazta, hogy induljon fegyelmi eljárás Pintér Bence ellen, mivel a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy a polgármester – a zárt ülések utáni nyilatkozataival – megsértette a helyi önkormányzatokról szóló törvényt, a győri közgyűlés szervezeti és működési szabályzatát, és nem tett eleget titoktartási kötelezettségének a zárt ülések tekintetében. A fegyelmi eljárást háromtagú vizsgálóbizottság folytatja le.

