A jegybanki alapítvány botránya után így módosulna a törvény

Már be is nyújtotta az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága azt a módosító indítványt, mely a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által alapított Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) által elvesztett százmilliárdok után megtiltaná a hasonló tevékenységet. A módosító javaslat értelmében a jegybank továbbra is alapíthat gazdasági társaságot vagy alapítványt, de azzal a kitétellel, hogy

„az MNB vagyonkezelő alapítványt nem alapíthat, valamint MNB által alapított alapítvány gazdasági tevékenységként nem végezhet befektetési, vagyonkezelési tevékenységet és nem bonyolíthat egyéb pénzforgalmi ügyleteket”.

Ugyanakkor a törvény kiegészül azzal, hogy ezt a rendelkezést a hatályba lépés előtt alapított alapítványra, azaz a PADME-ra nem kell alkalmazni. Az indokolás szerint azonban ez utóbbi csak átmeneti rendelkezés.

További érdekesség, hogy a módosító javaslat szerint

az MNB-nek három helyett akár négy alelnöke is lehet.

Emellett a Monetáris Tanácsra vonatkozó szabályok is módosulnának:

az eddigi maximum kilenc helyett legfeljebb tizenegy fő ülhetne a testületben.