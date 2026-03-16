Ez a március 15-i esemény mozgatta meg a legtöbb embert

Érvényesnek nyilvánították a vasárnap Észak-Koreában tartott parlamenti választásokat, a részvétel 99,99 százalékos volt – jelentette a KCNA állami hírügynökség hétfőn, a sztálinista állam tudósítását a 24.hu szemlézte.

A KCNA beszámolója szerint vasárnap (helyi idő szerint) 18 óráig minden választókerületben befejeződött a szavazás, a részvételi arány elérte a 99,99 százalékot. Ez azt jelentené, hogy

a 26 milliós országban legfeljebb 1-2 ezer fő maradt távol az urnáktól.

„Ez az arány minden választópolgár lelkesedésének köszönhető, akik elszántan igyekeznek bizonyítani államhatalmunk felsőbbrendűségét és erejét”

– olvasható a jelentésben.

Hétfő reggel még tartott a szavazatok összesítése. Kim Dzsongun, az ország vezetője vidéken, egy bányaipari központban adta le voksát.