Seregszemlét tartottak a devizakárosultak

Országos szervezett a hétvégén a devizakárosultaknak Budapesten a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége (BKFSZ). A zsúfolásig megtelt rendezvényteremben az egyesület prominensei számoltak be további elképzeléseikről.

Ölveczky István: „Kell egy csapat!”

Ölveczky István ügyvéd beszéde elején azt mondta,

„ha kellően sokan vagyunk, akkor szó szerint bármit elérhetünk”.

A jogi szakember kiemelte, kellően közel kell lenniük a politikához, hiszen a politikusok viszik be a megfelelő plénum elé az ő ügyeiket. Ugyanakkor feladatuk hatalomtól, pénztől függetlenül a civil érdekvédelem.

Az ügyvéd több esetet is felsorolt, amikor a devizásokért gyűjtött aláírások során elutasításba ütközött. Ölveczky szerint ez azért van, mert

az emberek, a jelenlegi és korábbi devizahitelesek nincsenek tisztában a jogaikkal.

Felidézte A csillagok háborújának azt a jelenetét, amikor Palpatine szenátor egy törvénytelen intézkedésre úgy replikázott, ő majd azt törvényessé teszi. Úgy vélte, pontosan ez történt a Kúrián és az Országgyűlésben is a devizahiteles törvények tizenegy évvel ezelőtti megalkotásakor. Emlékeztetett Z. Kárpát Dánielnek a miniszterelnökhöz címzett azonnali kérdésére is, és úgy vélte, a kormányfői válaszban felsoroltak nem jelentettek segítséget a devizakárosultaknak. Ráadásul az érvénytelen szerződést törvényi úton nyilvánították érvényessé. Ölveczky azt mondta, Orbán Viktornak az a kijelentése sem állja meg a helyét, hogy a bíróságoknak kell ebben rendet tenni, úgy vélte, az igazságszolgáltatás azt fogja mondani, ezt már törvény rendezte. Szerinte a kormány és a Kúria egymásra próbálja hárítani a felelősséget, és egyiknek sincs igaza.

Az ügyvéd a Terminátor című filmre utalva úgy vélekedett, az ő feladatuk is az, mint a filmben: át kell programozni a bankokat, hogy azok tisztességtelen gyakorlat helyett az emberek érdekét szolgálják.

A BKFSZ szakembere arról is beszélt, a szervezet hamarosan a mesterséges intelligenciát is alkalmazni fogja az ügyek kezelése és a banki gyakorlat elemzése során.

Ölveczky István más típusú fogyasztóvédelemre áttérve azt is közölte, az áramszámlában a rendszerhasználati díj tisztességtelen, és ha ezt közérdekű perben megnyerik, akkor a rendszerhasználati díjat visszamenőleg vissza kell fizetni az ügyfeleknek.

Az ügyvéd a 2010 óta tartó küzdelem sikereit is felsorolta: az árfolyamrés tisztességtelenné nyilvánítása, az árfolyamkockázati tájékoztatás hiányának tisztességtelenné nyilvánítása, majd a Marczingós-féle ítéletek. Hozzátette, még számos jogalkotási aktus előttük áll, többek közt

szeretné elérni a költség- és illetékmentességet,

sőt a bank se kérhessen perköltséget. Emellett elkötelezettséget vállalt abban is, hogy a XXI. században senkit ne lehessen az utcára tenni.

Ölveczky azt is szeretné elérni, hogy a bíróságok felett civil felügyelet legyen, mert – vélte – sem a Kúria, sem az Alkotmánybíróság nem látja el megfelelően a feladatát. Javasolta azt is, szüntessék meg a KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) listát, helyette a jó adósok pozitív listáját vezettetné be a pénzintézetekkel. Szintén erős kritikákkal illette a banki követelések engedményezését.

„Kell egy csapat” – szögezte le a szakember, aki azt mondta, van szakértelmük, tudják, mi a teendő, de hiányzik mögülük a tömeges háttér. Hozzátette, hosszú távú célja, hogy

a civil szféra a negyedik hatalmi ág legyen.

Z. Kárpát Dániel: „Itt mi vagyunk itthon!”

A következő felszólaló Z. Kárpát Dániel volt, aki a devizahitelesek 12 pontjának felmutatása után arról számolt be, amióta kiderült, hogy a Jobbiknak nem lesz országos listája, számos pozitív visszajelzés érkezett a politikai koordinátarendszer minden pontjáról a devizakárosultakért végzett munkájáról. A képviselő azt mondta, mindenki szerint a Lex Marczingós a megoldási út. Közölte,

több devizahiteles is elindul képviselőjelöltként,

nem adták fel a küzdelmet, amihez Z. Kárpát minden támogatást megígért.

A jobbikos képviselő beszámolt arról, hogy Marczingós Lászlóval közösen minden parlamenti eszközt kipróbáltak, hogy a parlamentben figyelmet szerezzenek a devizás kérdéskörnek. Hangsúlyozta,

továbbra is meglesznek azok a csatornák, melyek révén a parlament elé kerülhetnek a devizás ügyek.

Elmondta, több politikai erő is foglalkozik a devizakárosultakkal.

Sikerként értékelte, hogy a kilakoltatások elleni sikerráta megduplázódott, jó pár végrehajtást megszüntettek stb., de mint mondta, akkor fog hátradőlni, ha minden károsult visszakapta a pénzét az utolsó forintig. Leszögezte, sem ő, sem Marczingós László nem ijed meg a bankok lobbierejétől.

Z. Kárpát közölte, a parlament és az aktivizmus frontja után az európai frontot is megnyitják, a devizások ügyét és a BKFSZ-t is beviszik az európai térbe, ennek érdekében készíti az Igazság hangja videósorozatát is. Leszögezte, ő a nemzeti szuverenitás híve, de ennek alapja, hogy az állam megvédi a polgárait, ám ez Magyarországon nem történt meg, sőt a bankok karmai közé lökték őket. A politikus nem zárta ki, hogy az a bank, akinek jelentős összeget kell visszafizetnie, nem marad a magyar piacon, de úgy vélte, majd jön helyette olyan, aki „betartja a játékszabályokat”.

A BKFSZ elnöke azt kérte a tagságtól, hogy

mindenki válasszon egy aktivitási formát, és hetente legalább egy órát ezzel foglalkozzon a valós, fizikai közösségben.

Z. Kárpát azt is mondta, kopogtatni fognak az ajtón, hogy elkérjék Marczingós László megoldási csomagját. A választások után pedig viharos hónapok következnek, és azt fogják ígérni, hogy megoldják a devizakárosultak ügyét. Szerinte ugyanis sokan szeretnek beszélni a devizásokról, de nem jön szembe a megoldási csomag megvalósítása. Z. Kárpát megígérte,

a BKFSZ egy központi irodát hoz létre,

ahol állnak rendelkezésre bárkinek.

Azt is megígérte, felveszik a kapcsolatot az európai fogyasztóvédelmi vezetőkkel, és nem fogják hagyni, hogy azok a vezetők egy félrenézéssel kifullasszák a magyar károsultak ügyét.

„Itt mi vagyunk itthon!”

– szögezte le Z. Kárpát, aki megígérte a BKFSZ szervezeti megújítását, területi szintű továbbszervezését is.

Marczingós László: „Nem váltottunk ki a magyar társadalomból semmi olyanfajta reakciót, amit komolyan kellett volna venni a Fidesznél”

Óriási taps és ováció köszöntötte a devizakárosultak szabadságharcosaként is ismert Marczingós Lászlót, aki beszédét azzal kezdte, csaknem egy évvel ezelőtt, amikor a C-630/23-as ítéletet kihirdette az Európai Unió Bírósága (EUB), akkor még nem gondolta, létrejöhet egy ilyen szervezet, mint a BKFSZ. A jogi szakember is azt mondta, számos fogyasztóvédelmi ügyvéd mellett közgazdászokra, szociológusokra, pszichológusokra is szükség lenne az egyesületben.

Marczingós László felidézte, amikor az ítélet után az egyes pénzintézeteknél megpróbált érvényt szerezni a döntésnek, mindig feljelentették őt az ügyvédi kamaránál, és megindították a fegyelmi eljárást, ami az ügyvédi munkától veszi el az időt, így az ügyfelek „elveszítik utolsó mentsvárukat”. A jogász azonban bizakodó, mert – mint mondta – az ügyeken keresztül el lehet érni, hogy a bírók bátorságot merítsenek, és az EUB-hez forduljanak. Ennek ellenére – tette hozzá – a bírók továbbra is megfélemlítés alatt döntenek.

A devizakárosultak „védőszentje” leszögezte, olyan bírói szervezetre van szüksége, mely alkalmas és képes az uniós jog alkalmazására. Azonban kevés kivétellel „síkos, angolnaszerű, kicsusszanó mentalitást vettek igénybe, hogy még csak véletlenszerűen sem alkalmazzák az uniós jogot” – fűzte hozzá.

Úgy vélte, Európa kettészakadt, mert a magyarokat nem illeti meg azon jogok és kötelezettségek összessége, melyek más országok állampolgárait megilletik, ugyanis itt nem lehet beszélni az uniós fogyasztóvédelmi irányelvről.

A BKFSZ tiszteletbeli elnöke szerint

6-8 ezermilliárd forint az az összeg, amit a bankszektornak vissza kellene fizetni.

Marczingós László éles kritikát fogalmazott meg az igazságszolgáltatás minőségével kapcsolatban is. Úgy látja, amióta kamerával járják a tárgyalásokat, és az megtekinthető, egy átlagos európai polgár is elszörnyülködne az ítélethozatal minőségétől.

Az ügyvéd azt is közölte, konkrét elképzelése van a devizások ügyének szakmai előbbrevitelére. Terve az, hogy piaci alapon vonna be az egyesület munkájába 3-4 főállású szakértőt, akik ténylegesen hozzá tudnának járulni a sikerhez. Ehhez azonban a havi 500 forintos tagdíj kevés – húzta alá a szakember, aki nagyobb aktivitást kért a BKFSZ tagjaitól.

A jogi szakember azt is elárulta, Lázár Jánoséknál elég mélyen belementek már a Lex Marczingós kodifikációjába, azonban – tette hozzá –

„nem váltottunk ki a magyar társadalomból semmi olyanfajta reakciót, amit komolyan kellett volna venni a Fidesznél”.

Azt is megosztotta, elsőként a Tisza Pártot kereste meg, „ingyen és bérmentve” letéve eléjük a szakmai anyagot, de nekik nem kellett az.

Marczingós László azt szeretné, ha a devizakárosultak ügye a kistelepülési boltokban lenne téma. Úgy vélte, azon lehet segíteni, aki maga is aktívan hozzájárul, hogy segíteni lehessen rajta. Ő is leszögezte, ő maga és Z. Kárpát Dániel is viszi tovább az ügyet, de kérte az egyesületi tagoktól „azt a pozitív, cselekvő munkát, amivel tovább tudnak menni”.

A rendezvény végeztével a BKFSZ megyei koordinátorai és települési szervezői felsorakoztak a színpadon, ahol Z. Kárpát Dániel elnök köszönetet mondott nekik, amiért „fölemelték ezt a zászlót”.