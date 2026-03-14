Hozott bármi eredményt tizenhat évnyi kétharmad?

Elég nagy hullámokat vetett az elmúlt héten a HVG által nyilvánosságra hozott egészségügyi munkaanyag. A dokumentumot a Boston Consultig Group (BCG) nevű elemző cég állította össze az akkor még Kásler Miklós vezette humántárca részére. Ennek hitelességét minden érintett elismerte, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter pedig azt mondta, az egy szakmai háttéranyag, amiről a kormány nem hozott döntést.

A cikk azt írja, az elemző cég többek között olyan ajánlásokat fogalmazott meg, hogy drasztikusan csökkentsék a kórházak és szakrendelők számát, ezzel együtt az aktív ágyakét is. Ám ezzel párhuzamosan azt kell elérni, hogy észszerű időn belül elérhető legyen mindenki számára egy poliklinika, súlyosabb esetben egy járóbeteg-klinika.

A források arra hívják fel a figyelmet,

az intézmények bezárásának felemlegetése „komoly politikai kockázatot rejt”.

Nos, valóban, a végtelenül lebutított, primitív, egybites politikai kommunikáció olyan szintre süllyedt, hogy ha kovácsjózsi meghallja a bezárás szót, egyből leszáll szemére a vörös köd. Holott lehet, a szomszéd városban levő lepukkant, omladozó, kórháznak nevezett romhalmaz helyett alig messzebb egy akár európai szintű egészségügyi intézménybe mehetne gyógyulni.

Szóval az anyag akár társadalmi vitára is alkalmas lehetett volna.

Csakhogy ahhoz, hogy ugyanannyi idő alatt egy távolabbi (és modernebb) helyre elérhessen a beteg, megfelelő közlekedési infrastruktúra is szükséges – lenne. Az azonban finoman szólva is kívánnivalókat hagy maga után.

Az egészségügyi elemzés tehát még 2020-ban ment a fiók mélyére. A gond pedig itt van.

2020 óta nem történt az égegyadta világon semmi előrelépés az egészségügy gatyába rázása érdekében. Sőt, a társadalom többi jelentős alrendszerében sem. Az egészségügy mellett sem a közlekedést, sem az oktatást, sem más szférát tekintve nem látunk semmi előrelépést az utóbbi évtizedekben.

Az a tény pedig, hogy Orbán Viktor a tizenhat éve rendelkezésére álló kétharmad ellenére nem volt képes ennek a hazának legfőbb gondjait megoldani, annak a fényes bizonyítéka, hogy

vagy nem tud, vagy nem is akar kormányozni.

A választási kampány megint olyan ostobaságokról szól, hogy a patás ördög el akarja vinni a fiainkat katonának a frontra, ami marhaság. Eközben azonban – maradva az egészségügynél –

évente ezrek halnak meg például kórházi fertőzések következtében.

Aminek visszaszorításáért a kormányzat egy szalmaszálat sem tett keresztbe.

A kormányzatnak még kétharmad birtokában is az ország ügyeivel, a legfontosabb társadalmi rendszerek modernizálásával, az anomáliák megszüntetésével kellett volna foglalkoznia. Ez azonban úgy tűnik, egyetlen, 2020-ban készült, ráadásul elvetett tanulmányban kimerült.