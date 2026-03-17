Kiss Zsolt az akkumulátorgyárakról: „Debrecenből néhány éven belül egy Csernobilt fognak csinálni”

Bezáratná a CATL-t és megakadályozná az Eve Power Hungary beruházását, ezért aláírásgyűjtésbe kezdett a Jobbik Magyarországért Mozgalom. Ezt Kiss Zsolt, az ellenzéki párt debreceni képviselőjelöltje jelentette be hétfői tájékoztatóján.

Az akkumulátorgyártásból eredő nehézfémek bizonyos mennyiségben kikerülnek a levegőbe, amik nagyon veszélyesek – figyelmeztetett Kiss Zsolt, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje. A Dehir beszámolója szerint a Hajdú-Bihar vármegyei 1. választókörzetben induló politikus elmondta: tavaly ellenzéki képviselőtársaival együtt lehetőségük volt ellátogatni a Debrecenben akkumulátorgyárat építő CATL üzemébe, ahol kérdéseikre nem minden esetben kaptak megnyugtató választ.

„Elindult az aláírásgyűjtés az akkumulátorgyárak bezáratása érdekében. Konkrétan a CATL-t szeretnénk bezáratni, illetve meg akarjuk akadályozni, hogy az EVE Power a BMW mellett megépüljön és elkezdje a működését” – hangsúlyozta Kiss Zsolt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje.

A politikus felhívta a figyelmet, hogy

a széljárás elsősorban Mikepércs és Sáránd irányába sodorhatja a levegőben megjelenő nehézfémeket, de időnként Debrecent is érintheti.

Hozzátette, a tervezett EVE Power gyára elsősorban Józsa térségére lehet hatással. Kiss Zsolt úgy fogalmazott: egy megoldás létezik, az akkumulátorgyárakat be kellene zárni. Véleménye szerint a Fidesz tudatosan félrevezeti a debrecenieket, a Tisza pedig nincs felkészülve csupán ötletelnek.

Kiss Zsolt arra, hogy a Fidesz szerint ez gazdasági előnyt hoz a városnak, úgy reagált, nem nagyon sok támogatást adtak a CATL-nek és most körülbelül 600 munkahely az, amit a magyarok számára a CATL biztosít.

„Több mint 300 kínai munkavállaló van jelen pillanatban, amit 600-ra akarnak bővíteni és 79 filippínó munkavállaló”

– mutatott rá Kiss Zsolt.

A jobbikos jelölt azt kérte, hogy minél többen csatlakozzanak az aláírásgyűjtéshez, mert így tudnak nyomást gyakorolni a döntéshozókra.

Kiss Zsolt az N1TV-nek azt mondta, a petícióval kapcsolatban eddig csak pozitív visszajelzés érkezett, a helyiek örülnek, hogy valós információkat kapnak a vegyi üzem veszélyeiről. Közölte, a gyárban tett látogatásakor

az üzem vezetői elismerték, az előírások alapján engedélyezett bizonyos szintű nikkel és kobalt természetbe kerülése, így tehát szálló por formájában, illetve az akkumulátorok mosása után a vizekben megjelenhet a mérgező anyag.

Az elhasznált akkumulátorok elhelyezésére a kormányzat egyáltalán nem készült fel, még hatástanulmányok sem készültek – húzta alá Kiss, hangsúlyozva: a kabinet részéről senkinek nem mondták el, hogy a használt energiatárolókat a gyáraknál kell elhelyezni újrahasznosítás céljából. Rámutatott, két akkumulátorgyár is lesz Debrecenben, a BMW gyár mellett az Eve Power épül, a CATL pedig már ott van. Ismertette, az újrahasznosítás úgy indul, hogy ledarálják a használt egységeket, tehát a mérgező anyagok újra bekerülnek a természetbe.

„Debrecenből néhány éven belül egy Csernobilt fognak csinálni”

– figyelmeztetett Kiss Zsolt, mivel az onkológiai megbetegedések a méreganyagok jelenléte miatt megemelkedhet.

A jobbikos jelölt elárulta, a kezdeményezéshez online is lehet csatlakozni, de Debrecenben is fognak pultozni, ahol aláírhatják a tiltakozó petíciót.

Az ellenzéki párt a gödi akkumulátorgyárban történt és kitudódott súlyos mérgezések miatt azt javasolta, országosan hibernálják ezeket a vegyi üzemeket.