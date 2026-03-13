Megdöbbentő dolog derült ki az új iráni vezetőről

A február végén légicsapás során elhunyt Ali Hamenei ajatollah

végrendeletben tiltotta meg, hogy őutána fiát, Modzstabát válasszák meg Irán új vezetőjének

– írja az Index szemlézve a New York Post cikkét. A tengerentúli lapot az iráni hírszerzéssel kapcsolatban álló Khoszro Iszfaháni ellenzéki vezető tájékoztatta, aki azt is elárulta, a néhai ajatollah fia tapasztalatlan, nem érti az iráni politikát, és egész eddigi életében csak az apja neve miatt boldogult.

Iszfaháni azt is elmondta,

utódlásért felelős Szakértők Gyűlését egyszerűen kényszerítette az Iszlám Forradalmi Gárda Modzstaba Hamenei megválasztására,

holott a plénum nem minden tagja volt jelen, az új vezető még csak többséget sem kapott.

Modzstaba személye Donald Trump amerikai elnöknek sem szimpatikus. Az elnök szerint „Ali Hamenei fia könnyűsúlyú ebben a versengésben”, majd hozzátette,

az ő jóváhagyását kell kérni az utód kinevezése előtt, és az ő jóváhagyása nélkül senkit ne válasszanak meg az ország élére, mert senki nem marad hatalmon Iránban, hacsak ő nem ad rá engedélyt.

A lap szerint Modzstaba soha nem töltött be kormányhivatalt kinevezése előtt, és eddigi életét apja rendszerének hátterében dolgozva töltötte, az elnyomó konzervatív hatalom fenntartása érdekében. A diplomáciai levelezésben egyértelműen bábként írnak róla, olyan figura, aki azt csinálja, amit mondanak neki.