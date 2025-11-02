A Jobbik segíti a kampány tisztaságát, és kéri a támogatást az Anti-deepfake javaslatához

Etikai kódexet és közös pártvezetői nyilatkozatot vár el Magyar Péter a hazai politikai erők elnökeitől – derül ki a Tisza első emberének Facebook-bejegyzéséből. Az ellenzéki politikus azt írja, a „fideszes hamisításai, mesterséges intelligenciával kreált hazug lejárató videói után” közösen szeretne megállt parancsolni „a választási csalásnak és a magyarok félrevezetésének”.

Magyar Péter azt szeretné, ha a választáson induló pártok elnökei aláírnák „a választás tisztaságát, egymás emberi méltóságát és a tisztességes versenyt lehetővé tevő nyilatkozatot”. Az ellenzéki vezető arra kéri a pártelnököket, november 10-éig csatlakozzanak a tizenkét pontból álló nyilatkozathoz:

Az általuk javasolt választási nyilatkozat, vagyis etikai kódex pontjai:

1.) Elkötelezzük magunkat amellett, hogy nem tévesztjük meg a választókat, és nem terjesztünk félrevezető, manipulált vagy hamis információkat.

2.) Nem folytatunk valótlanságokon alapuló lejárató kampányokat a politikai ellenfeleinkről.

3.) Vállaljuk, hogy nem élünk vissza a mesterséges intelligenciával vagy digitális technológiákkal. Nem készítünk deepfake videókat, manipulált hangfelvételeket, torzított képeket, álinterjúkat a választók megtévesztése céljából.

4.) Kijelentjük, hogy nem fizetünk a választásokon való részvételért, nem szervezünk jogellenes buszoztatást, és nem vásárolunk szavazatokat.

5.) Tartózkodunk minden olyan kommunikációtól a médiában és az online térben, amely szándékosan torzítaná a valóságot.

6.) Elutasítjuk a tudatos félretájékoztatást és a hamisítás minden formáját.

7.) Elkötelezzük magunkat a tisztelet kultúrája mellett: nem dehumanizáljuk politikai ellenfeleinket, nem sértjük emberi méltóságukat, és nem alkalmazunk megalázó vagy becsmérlő kifejezéseket. Senkit nem hasonlítunk állatokhoz. Hiszünk abban, hogy a demokratikus verseny alapja a kölcsönös emberi tisztelet.

8.) Tiszteletben tartjuk a választók döntését és kiállunk minden honfitársunk véleménynyilvánítási szabadságáért. Garantáljuk, hogy senkit nem fenyegetünk, zsarolunk, és tiszteletben tartjuk az eltérő politikai nézetű választópolgárok véleményét is.

9.) Vállaljuk, hogy kampányforrásainkkal átláthatóan és elszámoltatható módon gazdálkodunk, és nem fogadunk el semmilyen jogtalan előnyt.

10.) Nem keverjük össze az állami, kormányzati kommunikációt a pártpolitikai üzenetekkel.

11.) Törekszünk a békés, kulturált és tényeken alapuló közéleti párbeszédre, amely tiszteletben tartja az emberek méltóságát és a demokratikus vita szabályait.

12.) Ugyan gondolhatunk teljesen mást a világról és hazánkról, de minden különbözőségünk ellenére elsősorban magyarok vagyunk.

Jobbik: támogassák az „Anti-deepfake” javaslatot!

A Jobbik közleményében úgy reagált, ők minden olyan kezdeményezést támogatnak, amely segíthet megőrizni a választás tisztaságát és keretet ad a választáson induló pártok közötti tisztességes versenynek. Felidézik,

az elmúlt 15 évben a kormánypropaganda hazug, lejárató kampányainak a Jobbik volt az egyik fő célpontja.

A Jobbik azt írja, tapasztalva, hogy a kizárólag lejárató célú, deepfake-videók és mesterségesintelligencia-alapú karaktergyilkos eszközök rohamosan terjedtek el, már benyújtotta „Anti-deepfake” indítványát a parlament elé. „Mivel a hasonló, tisztességtelen eszközök visszaszorítása pártok felett álló érdek, elvárjuk minden politikai közösség támogatását ebben a kérdésben” – olvasható a párt reakciójában.

A Jobbik várja a Tisza párt hivatalos megkeresését a pontos időpontra és a módozatra, hogy az általuk javasolt választási etikai kódex pontjait átbeszéljük és aláírjuk – zárul az ellenzéki erő közleménye.