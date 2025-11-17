A Jobbik támogatja a 14. havi nyugdíj bevezetését, és kéri a Férfiak 40 elfogadását is

A Jobbik minden olyan intézkedést támogatott a parlamentben, amely a családokat, nyugdíjasokat, rászorulókat segítette a mindennapi boldogulásukban – közölte az ellenzéki párt azután, hogy az Országgyűlés úgy döntött, kivételes eljárásban fogja tárgyalni a 14. havi nyugdíj bevezetésének szabályait. A Jobbik hozzáteszi, ez a támogatás viszont sajnos nem mondható el az elvileg családbarát kormányról, ami általában a választások közeledtével szokta észrevenni, hogy a valóság sokszor teljesen más, mint amit ők kommunikálni szoktak.

Az ellenzéki pár felidézi, ebben a ciklusban is több alkalommal kezdeményezte a Férfiak 40 programjának bevezetését, azaz, hogy

a férfiak is mehessenek nyugdíjba negyven év munka után.

A kormány ezeket a kezdeményezéseket teljesen érthetetlen módon rendre lesöpörte már bizottsági szinteken, hogy véletlenül se tárgyalhasson róla az Országgyűlés – emlékeztetnek.

A Jobbik leszögezi, következetes politikát folytatva

természetesen támogatni fogja a 14. havi nyugdíj bevezetését.

Mint kifejtik, véleményük szerint nyugdíjas honfitársaink inkább érdemelnek tisztességes havi megbecsülést, mint választás előtti utalványokat. A Jobbik ezen túl ismét felhívja a kormány figyelmét arra, hogy férfitársainkat is ideje lenne megbecsülniük – zárul az ellenzéki erő közleménye.