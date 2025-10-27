A kormány nem akar szembemenni a bankokkal!

Kemény, megrendítő nyáron vagyunk túl. Marczingós Lászlóval létrehoztuk a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetségét, amelyhez minden várakozásunkat felülmúló számú megkeresés érkezett. Beigazolódott, amit eddig is sejtettünk, és nagyon sokszor elmondtunk: a devizahitelezés iszonyatos története még távolról sem ért véget. A pénzintézeti kifosztó mechanizmus poklában a mai napig magyar családok ezrei, tízezrei szenvednek.

Kiderült az is, hogy ennek a pokolnak még több és még mélyebb bugyra is van. Számos esetben ugyanis

a kilakoltatást követően mindenféle alakok jelentek meg az áldozatoknál, és elorzott otthonukon felül még több millió, akár több tízmillió forintot is követeltek rajtuk.

Ennek az embertelen, a legelemibb igazságérzetbe és jóérzésbe ütköző gyakorlatnak azonnal véget kell vetni!

Ezért javasoltuk az Országgyűlésben, hogy azokkal az emberekkel szemben, akik elvesztették otthonukat, többé ne lehessen újabb pénzköveteléseket érvényesíteni. Ha az adósság meghaladja az ingatlan értékét, az a bank kockázata legyen – ne a családoké, ne a dolgozó embereké. A minimális emberi méltóság mindenkinek jár! Ezért indítványozzuk azt is, hogy ez a moratórium ne csupán a devizahiteleseket, hanem minden bajba jutott családot védjen meg!

Amikor az Országgyűlésben azt kérdeztem a kormánytól, hajlandóak-e a támogatni ezt a javaslatot, Répássy Róberttől a szokásos cinikus és semmitmondó választ kaptam. Az államtitkár ismét világossá tette, hogy a kormány egyenként küldené bíróságra a számtalan hatósági hercehurcát átélt, kisemmizett, sokszor földönfutóvá tett embereket, akiknek a jelentős része azt sem engedheti meg magának, hogy ügyvédet fogadjon. Holott az Európai Unió Bírósága (EUB) világosan utalt rá, hogy

az egész devizahitelezés egy intézményesített pénzügyi csalássorozat volt.

A kifosztó mechanizmust még ördögibben kiteljesítő, adósrabszolgaságot törvényesítő gyakorlat megszüntetését célzó javaslatunkról pedig egy szót sem szólt.

Répássy Róbert és a kormány is nyilvánvalóan képes értelmezni az EUB ítéletét, ahogyan az államtitkár azt is értette, mit kérdeztem tőle. Felkészült szakemberekkel állunk szemben. Akik valamiért mégsem akarnak „sérelmet” okozni a bankoknak.

A kormány pontosan tudja, mit kellene tenni, tökéletesen tisztában vannak a lehetőségeikkel és a kötelességükkel. Csak nem hajtják végre, mert ez az Európa legnagyobb profitját szakító magyarországi bankárok érdekeit veszélyeztetné.

Mi tehát azért vagyunk ott, hogy valaki a kifosztott áldozatokért is felszólaljon, valaki a kőkemény munkával teremtett vagyonukat, otthonukat is a védelmébe vegye. És ebből nem engedünk!

Véget fogunk vetni az adósrabszolgaságnak, kiharcoljuk a devizás szabadság jogát.

Annak érdekében, hogy amíg keresztül nem visszük a Lex Marczingóst, addig se követelhessenek már otthonvesztésen átesett emberektől egy fillért sem! Üdvözlöm, hogy az azonnali kérdések óráján kiderült: Magyarország miniszterelnöke is nyitott arra, hogy legalább ezt a javaslatot megtárgyaljuk, ezért azt haladéktalanul be is nyújtom!

Ha pedig ezt keresztülvisszük, és lesz Lex Marczingós, akkor végre igazságot szolgáltathatunk a csaló bankok áldozatainak!

(A szerző a Jobbik országgyűlési képviselője, a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége elnöke.)