A kormány terve: alapvető átalakítás az Alkotmánybíróságnál a választás előtt

Mire irányul a javaslat?

A tervezet több lényeges ponton módosítaná az Alkotmánybíróság jelenlegi rendszerét. Főbb elemei:

Foglalkoztatási mód változása

Jelenleg az Alkotmánybíróság Hivatalában dolgozó személyek közszolgálati státuszban vannak. A javaslat szerint ez megszűnne: a dolgozók szerződéses rendszerbe kerülnének, melynek keretében a bérezés rugalmasabb, egyedi megállapodásokkal történne.

Illetményrendszer átalakítása

Az illetménytábla eltörlése szerepel a tervben. Vagyis nem lenne kötelező minden pozíciónak előre meghatározott fizetés. Az új szerződésekben a felek (a munkavállaló és a munkáltató) közösen állapítanák meg a javadalmazást. A módosítás határideje a javaslat szerint 2026. január 31-e lenne.

Költségvetés és finanszírozás keretei

Az Ab továbbra is önálló fejezetként szerepelne a központi költségvetésben. A testület évente költségvetési javaslatot tenne, amelyet – a tervezet szerint – változtatás nélkül fogadhatna el a kormány.

E mellett automatikus illetménynövekedési mechanizmus is beépülne.

Az Ab-elnök, főtitkár és főigazgató javadalmazása is új szabályokhoz igazodna: például a főigazgató fizetése az elnök bérének 55 %-áig terjedhetne.

Döntéshozatal és határozatképesség egyszerűsítése

A jelenlegi szabályok szerint az Ab-ülés határozatképes, ha legalább a tagok kétharmada jelen van és az elnök vagy elnökhelyettes is részt vesz. A javaslat ezt lazítaná: elég lenne, ha az elnök által kijelölt tag jelen van.

Ezen túlmenően az Ab-határozatokat nem a Magyar Közlönyben tennék közzé a kormányhatározatokkal együtt, hanem külön hivatalos lapban („Az Alkotmánybíróság Határozatai”) – ezzel elkülönítve az ő döntéseiket.

Új székház, új épület

A javaslat értelmében 2028. január 1-jétől az Ab új székházba költözhetne: a budai Várban, a Szent György tér 4. alatt álló József főhercegi palotába, melynek felújítására, átalakítására több tízmilliárdos beruházás lenne szükséges.