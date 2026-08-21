A normalitás védelmében: Révi Attila írása az önazonossági rendeletekről

Egyre több település vonja vissza az ún. önazonossági rendeletét. Akik nem ismerik a lényegét, röviden leírom: az előző kormány lehetőséget adott az önkormányzatoknak, hogy rendeletet alkossanak arról, hogy kikkel szeretnének együtt élni, effektíve kik vásárolhatnak ingatlant egy adott településen.

A rendeletek már akkor is súlyos alkotmányossági kérdéseket vetettek fel, de ennek ellenére sok önkormányzat nyúlt ehhez az eszközhöz érthető okokból.

Szögezzük le: a normalitás védelme számomra megkérdőjelezhetetlen fontosságú. Sok évnyi képviselői tapasztalattal mondhatom, megérett a világ az ilyen szabályok széleskörű alkalmazására. Ha nem is állja ki jelen formában az alkotmányossági szempontokat, határozottan azt kérem, hogy az alkotmány módosítása legyen az irány és ne az önazonossági és önrendelkezési szabályok enyhítése!

Számtalan példát tudunk említeni, hogy miként változik meg a közhangulat egy beilleszkedni képtelen család megjelenésével. Akik más településeken már súlyos bűncselekményeket követtek el, senki ne gondolja, hogy majd megjavulnak varázsütésre. Andersen meséiben ez lehetséges, de a valóság ennél jóval brutálisabb.

Kiállok az önazonossági törvény mellett!

Van elég bajunk nélkülük is, nem kell több bűnöző egyetlen városba sem!