Új sziget a természetben és az emlékezetben: Megnyílt a kiskunfélegyházi erdei iskola

2026. 08. 13. 8:00Alfahír
Új sziget a természetben és az emlékezetben: Megnyílt a kiskunfélegyházi erdei iskola

Augusztus 8-án igazán különleges nap virradt Kiskunfélegyháza XII. körzet tanyavilágára. Egy közösségi összefogásnak köszönhetően ugyanis végre kapuit nyithatta az a vadonatúj erdei iskola, amelyet a Horthy István – Magyar Repülőhősök, Mártírok és Áldozatok Alapítvány hívott életre. Az avatóünnepség legfőbb üzenete az volt, hogy itt nem csupán téglákból és falakból épült fel egy új épület, hanem egy olyan szívmelengető közösségi tér született, ahol a természet kedvelői a magyar történelem fontos pillanataival találkozhatnak.

Ahol a gyerekek többet kapnak egy egyszerű iskolánál

Az ünnepi pillanatokon támogatók, érdeklődők és az alapítvány tagjai gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljék a megvalósult álmot. Nem maradt el a szalagátvágás, a koszorúzás és az emléklapok átadása sem, de a hangulatot igazi közösségi dallamok is fűszerezték: Bakóczi-Szűcs Imre és Nagy Anikó nóta- és operettműsora csal mosolyt a jelenlévők arcára.

Vitéz Kovács Pál főszervező köszöntőjében szívből jövő gondolatokat osztott meg arról, miért is annyira fontos ez a hely. Mint mondta, azt szeretnék, hogy a gyerekek ne csak unalmas tankönyvekből tanulják meg tisztelni a környezetet. Amikor egy fiatal először rak tábortüzet, rácsodálkozik az erdő titkaira, vagy éppen egy történelmi hős emberi arcával találkozik, az nemcsak a lexikális tudását gyarapítja, hanem a jellemét is formálja. Éppen ezért hatalmas szó, hogy az erdei iskola programjai a gyerekek számára teljesen ingyenesen lesznek elérhetők.

Időutazás a múltba és a hősök tisztelete

A rendezvény messze túlmutatott a hagyományos iskolai programokon, hiszen a múlt szele is megérintette a jelenlévőket. Zetényi Csukás Ferenc történész, az alapítvány tiszteletbeli örökös elnöke a Horthy-korszak oktatáspolitikájába és az akkori erdei iskolák világába kalauzolta el a hallgatóságot. Utána Pintér István történész idézte fel a névadó, Horthy István életútját és 1942-es, tragikus repülőgép-balesetének részleteit, kiemelve, hogy egy kivételezést nem tűrő, igazán bajtársias emberről volt szó.

Az emlékezés láncolata ezzel nem ért véget: fejet hajtottak a nemrég elhunyt kiváló magyar pilóta, Szentgyörgyi Dezső előtt is, akinek édesapja egykor együtt repült Horthy Istvánnal. Sőt, a történelem élő tanújaként Murányi Levente, az 1956-os forradalom bátor résztvevője is szót kapott, aki személyes emlékein keresztül hozta közelebb a fiatalabb generációhoz a szabadságharc napjait.

Tér, ahol a jövő gyökereket ereszthet

A délután végén, a kötetlen beszélgetések és az ízletes vendéglátás közepette – amelyen olyan díszvendégek is részt vettek, mint a tojásdíszítés királynőjeként ismert Zsigóné Katika – mindenki érezhette: Kiskunfélegyházán egy olyan otthonra lelt a közösség, amelyre büszke lehet. Az erdei iskola kapui nyitva állnak, hogy élményekkel, természettel és értékes történelmi példákkal gazdagítsák a jövő nemzedékeit.