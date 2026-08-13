Új sziget a természetben és az emlékezetben: Megnyílt a kiskunfélegyházi erdei iskola

Ahol a gyerekek többet kapnak egy egyszerű iskolánál

Az ünnepi pillanatokon támogatók, érdeklődők és az alapítvány tagjai gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljék a megvalósult álmot. Nem maradt el a szalagátvágás, a koszorúzás és az emléklapok átadása sem, de a hangulatot igazi közösségi dallamok is fűszerezték: Bakóczi-Szűcs Imre és Nagy Anikó nóta- és operettműsora csal mosolyt a jelenlévők arcára.

Vitéz Kovács Pál főszervező köszöntőjében szívből jövő gondolatokat osztott meg arról, miért is annyira fontos ez a hely. Mint mondta, azt szeretnék, hogy a gyerekek ne csak unalmas tankönyvekből tanulják meg tisztelni a környezetet. Amikor egy fiatal először rak tábortüzet, rácsodálkozik az erdő titkaira, vagy éppen egy történelmi hős emberi arcával találkozik, az nemcsak a lexikális tudását gyarapítja, hanem a jellemét is formálja. Éppen ezért hatalmas szó, hogy az erdei iskola programjai a gyerekek számára teljesen ingyenesen lesznek elérhetők.

Időutazás a múltba és a hősök tisztelete

A rendezvény messze túlmutatott a hagyományos iskolai programokon, hiszen a múlt szele is megérintette a jelenlévőket. Zetényi Csukás Ferenc történész, az alapítvány tiszteletbeli örökös elnöke a Horthy-korszak oktatáspolitikájába és az akkori erdei iskolák világába kalauzolta el a hallgatóságot. Utána Pintér István történész idézte fel a névadó, Horthy István életútját és 1942-es, tragikus repülőgép-balesetének részleteit, kiemelve, hogy egy kivételezést nem tűrő, igazán bajtársias emberről volt szó.

Az emlékezés láncolata ezzel nem ért véget: fejet hajtottak a nemrég elhunyt kiváló magyar pilóta, Szentgyörgyi Dezső előtt is, akinek édesapja egykor együtt repült Horthy Istvánnal. Sőt, a történelem élő tanújaként Murányi Levente, az 1956-os forradalom bátor résztvevője is szót kapott, aki személyes emlékein keresztül hozta közelebb a fiatalabb generációhoz a szabadságharc napjait.

Tér, ahol a jövő gyökereket ereszthet

A délután végén, a kötetlen beszélgetések és az ízletes vendéglátás közepette – amelyen olyan díszvendégek is részt vettek, mint a tojásdíszítés királynőjeként ismert Zsigóné Katika – mindenki érezhette: Kiskunfélegyházán egy olyan otthonra lelt a közösség, amelyre büszke lehet. Az erdei iskola kapui nyitva állnak, hogy élményekkel, természettel és értékes történelmi példákkal gazdagítsák a jövő nemzedékeit.