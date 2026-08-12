A kommunizmus nem vész el, csak átalakul

Megszavazta az Országgyűlés hazánk új köztársasági elnökét, akit bár Polgár Judittal ellentétben nem lehet azzal vádolni, hogy nincs meg a szakmai tapasztalata, a megfelelősége mégis igencsak kérdéses.

Ahogyan azt az Alfahír korábban megírta Baka 1991–2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) bírája volt Strasbourgban, majd 2009 és 2010 között a Legfőbb Bíróság elnökeként dolgozott. Neve azonban leginkább nem ezért, hanem azért maradhatott meg sokakban, mert 2008-ban ő is igennel szavazott a Korbely-ügyben.

A tatai sortűz

Miután a felkelők elfoglalták a Tatai Járási Rendőrkapitányságot, 1956. október 26-án Korbely János százados mintegy 15 fős katonai különítménnyel érkezett a helyszínre. Az udvaron egy civil a nála lévő pisztolyért nyúlt, hogy átadja, ekkor Korbely a bíróság későbbi megállapítása szerint tűzparancsot adott, és maga is lőtt. A lövöldözésben három civil meghalt, három másik pedig megsebesült. Korbelyt 2001-ben a magyar bíróság több emberen elkövetett emberöléssel megvalósított emberiesség elleni bűncselekmény miatt öt év szabadságvesztésre ítélte.

Baka András, Magyar Péter új köztársasági elnöke pedig ennek az embernek a felmentéséhez járult hozzá a szavazatával Strasbourg-ban.

Tehát, az új kormány semmibe veszi a magyar népet, mert ahelyett, hogy a kezükbe helyezné a döntést arról (ahogy azt például korábban a Jobbik javasolta), hogy ki legyen Magyarország köztársasági elnöke, inkább a saját emberét ülteti a pozícióba. Egy olyan személyt, aki gyakorlatilag hozzásegített egy több tucat ember halálát és sebesülését okozó embert a szabadsághoz.

Csendben merül fel a kérdés: miben más ez, mint amikor Varga Judit mentette fel a pedofil K. Endrét? Hiszen mindkét ügyben rengeteg ember sérült, ment tönkre az életük, Korbély esetében halt meg, a hatalom mégis valamilyen okból kifolyólag úgy gondolta, a bűnösök ítélet helyett felmentést érdemelnek.

Murányi Levente: Ez gyilkosság volt, a szememben ezek olyanok, mint az ávósok

Az Alfahír megkereste Baka személyével és megválasztásával kapcsolatban az 56’-os forradalmárt, Murányi Leventét.

Murányi szerint Korbely és a hozzá hasonlók nem többek közönséges gyilkosoknál.

– A szememben ezek olyanok, mint a szovjetek vagy az ávósok. Belelőni a forradalmárok tömegébe az gyilkosság – jelentette ki a forradalmár, hozzátéve, Baka nem alkalmas a köztársasági elnöki pozíció betöltésére, hiszen ő is része volt annak a csapatnak, aki 2008-ban „felmentette a felmenthetetlent”.

– Baka András méltatlan a tisztségre, mint 56’-os forradalmár elfogadhatatlannak tartom az általa elkövetett bűncselekményt. Ez egészen egyszerűen kizáró ok kellett volna, hogy legyen – véli Murányi Levente.

Magyar Péter és kormánya választottját tehát az élő történelem is helyteleníti. Kíváncsian várjuk, vajon Baka mihez kezd az örökségével: meghajol-e a hatalomnak, és folytatja a bólogatást vagy inkább mélyen és hosszasan a tükörbe néz, és megpróbál vezekelni a múltban elkövetett bűneiért?