Tátongó szakadék a kormányzati ígéretek és a valóság között: botrányos aránytalanságok a Magyar Falu Program 2026-os forráselosztásában

Több mint hatvanszoros különbség a vármegyék között

A források elosztása során olyan drasztikus egyenlőtlenségek rajzolódtak ki, amelyekre nehéz ésszerű magyarázatot találni. A pályázati eredmények rávilágítanak arra, hogy a kormány retorikája és a mindennapi valóság szétvált:

„Újabb bizonyítékát látjuk annak, hogy a kormány vidékről szóló hangzatos jelszavai és a magyar falvak valósága között egyre nagyobb a szakadék. A 2026-os Magyar Falu Program két pályázati konstrukciójának eredményei alapján Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 0,27 százalék, Hajdú-Bihar vármegye mindössze az országosan megítélt támogatások 0,30 százalékát kapta, miközben Vas vármegye 18,61 százalékkal részesedett. Ez több mint hatvanszoros különbség!”

De nem járnak jobban más térségek sem; Csongrád-Csanád vármegye szintén a rövidebb utat kapta:

„Csongrád-Csanád vármegye is csupán 0,75 százalékot kapott, a vármegyében mindössze három település részesült támogatásban.”

A program alapvető célkitűzése a kisebb települések felzárkóztatása és megmaradása lenne, ám a jelenlegi elosztás ezt teljesen kiforgatja. A Jobbik nyomatékosan rámutat, hogy a helyzet hátterében komoly aggályok merülnek fel:

„Ha azonban egyes vármegyéknek csak morzsák jutnak, miközben máshová a források többszöröse kerül, akkor joggal merül fel a kérdés: Milyen szakmai szempontok alapján születnek ezek a döntések?”

A közlemény aláhúzza: szó sincs arról, hogy bárki sajnálná a forrásokat a sikeres településektől, hiszen minden magyar falu megérdemli a fejlődést. Ugyanakkor rendkívül veszélyes folyamat az, ha egy falu sorsa nem a szükségletein, hanem a politikai térképen elfoglalt helyén múlik:

„Éppen ezért tartjuk elfogadhatatlannak, hogy egy település jövője azon múljon, hogy megfelelő helyen van-e a politikai térképen. A kormány nem beszélhet egyenlő Magyarországról, miközben a támogatások elosztása ekkora különbségeket mutat. A magyar vidéki településeket nem lehet politikai hűség alapján besorolni!”

A Jobbik követelései: magyarázatot és azonnali korrekciót!

A kialakult helyzet miatt a párt önkormányzati és közigazgatási kabinetje határozott lépéseket sürget. Nem elegendő a hallgatás, a kormánynak kötelessége elszámolni a közpénzek sorsával:

„Éppen ezért azt követeljük a kormánytól, hogy hozza nyilvánosságra a támogatások elbírálásának valamennyi érdemi szakmai szempontját, és adjon világos magyarázatot arra, hogyan alakulhatott ki ekkora különbség az egyes vármegyék között! A még rendelkezésre álló források elosztásakor pedig haladéktalanul korrigálni kell az aránytalanságokat.”

Az írás egy nagyon fontos üzenettel zárul, amely emlékeztet arra, hogy a helyi problémák megoldása nem ismer pártpolitikát, hiszen az épített környezet fejlesztése mindannyiunk közös érdeke:

„Mert út, járda, temető, közösségi tér, óvoda vagy önkormányzati épület felújítása nem Fideszes, nem ellenzéki és nem független ügy. Ezek a magyar emberek ügyei.”