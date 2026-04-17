A paksi választókerületben megfordult az eredmény, kikapott a fideszes volt miniszter

Bár az április 12-én megszámolt szavazólapok szerint Tolna vármegye 3. választókerületében Süli János (Fidesz) 138 szavazattal jobban állt, mint Cseh Tamás (Tisza), a beérkezett külképviseleti és átjelentkezett szavazatok bekeverése után az erre kijelölt szavazókörben megfordult az eredmény.

Immár 100 százalékos feldolgozottságnál a Tisza Párt jelöltje 20 880 voksot (47,42 százalék) szerzett, míg a korábban a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszteri posztot is betöltött Süli János csak 19 987 szavazatot (45,39 százalék) kapott.

Az eredmény megfordulása után a Tisza 138 mandátummal rendelkezik az új Országgyűlésben, a Fidesznek 55 képviselője lesz, míg a Mi Hazánk 6 honatyát küldhet a plénumba.

Könnyen lehet, hogy a tizenhat évig kétharmaddal kormányzó Fidesznek még nem ért véget a vesszőfutás, ugyanis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. választókerületében (Nyírbátor és vonzáskörzete) pedig Simon Miklós (Fidesz) mindössze 174 vokssal áll jobban Barna-Szabó Tímeánál (Tisza), itt 2534 szavazatról nem tudjuk, kire adták le a választók. Sőt, még az is előfordulhat, hogy Tolna vármegye 2. választókerületében, Dombóvárott és vonzáskörzetében is megfordul az eredmény. Itt Csibi Krisztina (Fidesz) csak 422 szavazattal vezet Szijjártó Gábor (Tisza) előtt, míg 2337 voksot még nem számolt át a szavazatszámláló bizottság.

A külképviseleti voksokat szombat estig szállítják ki az egyes választókerületek előre kijelölt, még át nem számolt választókörébe, ott a többi szavazathoz keverik. és ezt követően számolják meg, adják hozzá a választókerület többi választókörének szavazatszámához.

Az is előfordulhat, hogy bár a tiszás jelölt megfordítja az eredményt, ám az így rá adott töredékszavazatok helyett a vesztes fideszes jelölt töredékszavazatai kerülnek a listás szavazatok mellé, így lehet, hogy a tiszás egyéni mandátum mallett fideszes listás mandátum is születik.