A székesfehérváriak szolidaritási adójának a környék problémáit kell megoldania

A Jobbik Lángfalvi Attilát, illetve Fazakas Attilát indítja Fejér vármegye 1. és 2. választókerületében a 2026-os országgyűlési választáson – hangzott el az ellenzéki erő szerdai sajtótájékoztatóján.

Lángfalvi Attila, aki Fejér vármegye 1. választókerületének jobbikos jelöltje lesz, aláhúzta, székesfehérvári lakosként a helyi helyzetet jól ismeri, nyolc éve foglalkozik helyi közügyekkel. A legfontosabb kérdések közül a szolidaritási hozzájárulást emelte ki. A jobbikos jelölt rámutatott,

a vármegyeszékhely 8-10 milliárd forintot fizetett be az államkasszába az államkasszába mint „láthatatlan helyre”, ugyanis – vélte – nem követhető nyomon, hova is kerül ez az összeg.

Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, azt szeretnék, ha a Székesfehérváron élők adóforintjait helyben költenék el. és a helyi problémákat oldanák meg belőle. Ezek közül is kiemelte az utak állapotát, a közlekedés, a szociális intézmények, iskolák, óvodák finanszírozását, illetve a környéki kisebb települések infrastrukturális fejlesztését.

Fazakas Attila második ciklusát töltő székesfehérvári önkormányzati képviselő is azt szeretné elérni, hogy

„Székesfehérvárt megvédjék a szolidaritási hozzájárulás nevezetű lenyúlástól”

és a többi önkormányzatokat megsarcoló elvonástól. Kiemelte,

szinte annyi az állami elvonás, mint amennyit normatív támogatásként kap a város.

A jobbikos jelölt a szintén a 2. választókerülethez tartozó móri térség kihívásai között a legfontosabbnak a 81-es főút 20 éve megígért négysávosításának problémáját nevezte. Emlékeztetett, a legfrissebb ígéretek szerint ez 2035-re valósulna meg.

„Ez nem járható út, szó szerint, ugyanúgy, ahogy a falvakba bekötő utaknak az állapota sem normális”

– húzta alá.

Fazakas Attila arra is kitért, a multinacionális nagyvállalatok helyett a tőkeszegény kis- és közepes vállalkozásoknak kellene a támogatások fókuszába kerülniük. Emellett fontosnak nevezte a hazai fizetések felzárkóztatását az uniós átlaghoz.

A lakhatási kérdésre áttérve a Jobbiknak a Mi Várunk programjának megvalósítását szeretné elérni, ez ugyanis – mint fogalmazott – egy országos bérlakásprogram keretében segítené a fehérvári fiatalok lakhatását is. Emellett az egészségügy fejlesztését és a Férfiak 40 programot (a férfiak is vonulhassanak nyugdíjba 40 év munkaviszony után) emelte még ki Fazakas Attila.

A sajtótájékoztatón Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke, országgyűlési képviselője is kiemelte, a magyar embereket mind a kormánypártok, mind a legnagyobb ellenzéki párt számos kérdésben magára hagyta, ide tartoznak például a devizakárosultak, banki károsultak is. Az ellenzéki politikus szerint ilyen esetekben is emberekről és nem vonalkódokról van szó, az embereket kell megvédeni a nagy hálózatokkal szemben, ezért állít 106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltet és önálló országos listát is.

Az ellenzéki honatya arra is rámutatott, számos civil jelöltjük lesz, akikkel megtalálták a közös hangot a magyar polgárok megvédése érdekében.

A sajtótájékoztató ide kattintva tekinthető meg: