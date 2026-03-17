Illegálisan raktározott mérgeket az akkugyár

Illegálisan, használatba vételi engedéllyel sem rendelkező épületben tárolták a veszélyes anyagokat a CATL debreceni üzemében – számol be az RTL. Eredetileg több tonna mérgező vegyi anyagról volt szó, amit az akkugyárnál tagadtak, de miután egy, az illegális részlegen történt balesetnek híre ment – és az arról szóló munkabaleseti jegyzőkönyv is nyilvánosságra került –, a korábban ott dolgoztatott munkásokat visszaküldték a hivatalosan is használható területekre, a raktárban tárolt veszélyes anyagokat pedig sietve kamionra pakolták és elszállították. Amit nem tudtak elvinni, azt a raktár melletti sátorba kezdték áthelyezni, ahol rózsaszín szigetelőanyaggal is körbe rakták a csomagokat.

Az egységnél dolgozó személy azt mondta, a mérgező anyag okozta tünetei az alábbiak voltak:

„szédültem, úgy éreztem magam, mint aki be van rúgva, zsibbadtak a kezeim, a szám, a nyelvem, égett a szemem”.

A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal már március elején átfogó vizsgálatot indított a CATL-nél, mint fogalmaztak, helyszíni ellenőrzést végeztek, és megtiltották az engedély nélkül használatba vett épület használatát, emellett

környezetvédelmi eljárást is indítottak.

Az RTL Híradónak nyilatkozó vegyész szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy az illékony anyagok a levegőbe kerülnek, és nagy távolságra is eljuthatnak, míg a vízben oldódó anyagok a talajvizet veszélyeztetik.

Az akkuüzem azt ígérte, együttműködik a hatóságokkal.

A CATL bezárásáért, illetve a tervezett Eve Power megépítése ellen Kiss Zsolt, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje indított petíciót.

Az ellenzéki párt azt is szeretné elérni, hogy hibernálják ezeket a vegyi üzemeket mindaddig, amíg hitelesen ki nem derül azok környezetre gyakorolt hatása.