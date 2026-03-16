Tovább emelkednek az üzemanyagok piaci árai, egyre több helyen korlátozzák a vásárolható mennyiséget

A héten kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik, előbbi bruttó 9, utóbbi bruttó 5 forinttal literenként – írja a Holtankoljak. Hozzáteszik, mindebből a tankolók csak akkor veszne észre változást a kutakon, ha kannába vagy külföldi rendszámmal tankolnak, hiszen a védett árak továbbra is érvényesek a kutakon.

Az autós szakportál azt is közli, hogy

bár már több kúton van mennyiségi korlátozás, mint amelyiken nincs, nagy kérdés, hogy a védett áras rendszer mikor veszélyeztetni komolyabban az üzemanyag-ellátást a kutakon.

A lap statisztikái szerint a hétfői piaci árak így alakultak:

– 95-ös benzin: 634 forint/liter,

– gázolaj: 693 forint/liter.

Szombatra a benzin nagykereskedelmi ára 7, a dízelé 3 forinttal nőtt literenként. A piacon ez előbbinél literenként 8, utóbbi üzemanyagtípusnál literenként 28 forintos drágulást eredményezett.

A kormányzat múlt hét kedden május 1-jéig az uniós minimumszintre csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját, illetve védett ár néven ársapkát is bevezetett erre a két termékre.

Védett árak így alakultak:

– 95-ös benzin: 595 forint/liter,

– gázolaj: 615 forint/liter.