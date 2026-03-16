Néhány kattintást vár Öntől az adóhatóság

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette el az SZJA-bevallási tervezetét – áll a szervezet közleményében. A dokumentumot az eSZJA-oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra. A tervezetek számítógépen, okostelefonon és tableten is megtekinthetők, szükség esetén módosíthatók is. Aki egyetért annak adataival, néhány kattintással jóvá is tudja hagyni – ismertetik.

Az adóhatóság kiemeli, az első, és legfontosabb teendő: ellenőrizni az adókedvezményeket!

Ha valaki jogosult valamilyen kedvezményre, de azt tavaly év közben nem érvényesítette, annak mindenképp ki kell egészítenie a tervezetet ahhoz, hogy megkapja a kedvezményt.

Ilyen kedvezmény lehet például a három-, négygyermekes anyák kedvezménye, a családi kedvezmény, az első házasok kedvezménye vagy a személyi kedvezmény is.

A bevallási tervezetet ki kell egészíteni azokkal a 2025-ben megszerzett jövedelmekkel, amelyekről a NAV-nak nincs tudomása, ilyen lehet például az ingatlan-bérbeadás vagy az ingó és ingatlanértékesítés jövedelme.

Aki eddig nem regisztrált az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra, érdemes megtenni, hiszen a regisztráció után azonnal elérhetővé válik a NAV szja-bevallás kiajánlási szolgáltatása.

Aki papíron szeretné kézhez kapni a bevallási tervezetét, annak ezt legkésőbb hétfőn kell jeleznie, erről itt írtunk részletesen:

Fontos:

a bevallás jóváhagyásával egyidejűleg rendelkezhet a befizetett személyi jövedelemadó 1+1 százalékával is!

Ne hagyja ezt a pénzt az államkasszában!