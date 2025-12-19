A „szlovákbotrány” miatt Orbán Viktor meghallgatását kezdeményezik

Két szlovákbotrány is borzolja a kedélyeket az elmúlt napokban-hetekben. Mint arról beszámoltunk, a Fico-kormány többségének döntése alapján a kollektív bűnösség elvét kimondó Beneš-dekrétumok alapján földeket koboznak el magyar származású szlovák állampolgároktól, és emellett fél év börtönbüntetéssel fenyegetik azokat, akik megkérdőjelezik az emberi jogokba ütköző dekrétumok létjogosultságát.

A minap pedig Lázár János nevezett szlováknak egy felvidéki magyar származású ellenzéki képviselőjelöltet.

„A helyzet súlyossága miatt a Külügyi Bizottság alelnökeként kezdeményezem a bizottság összehívását, és ismételten felszólítom a külügyminisztert, hogy haladéktalanul kéresse be a szlovák nagykövetet, és követelje a jogszabály visszavonását”

– írja pénteki közleményében Brenner Koloman. A Jobbik országgyűlési képviselője azt is követeli, Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezzen azonnal személyes találkozót elvbarátjával, Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy eljárjon a kérdés megoldása érdekében.

Az ellenzéki honatya azt is kezdeményezi, hogy a Külügyi Bizottság hallgassa meg Orbán Viktor miniszterelnököt ebben az ügyben.

A Jobbik szerint súlyos történelmi hibát követett el a Fidesz, amikor Robert Fico visszatérését támogatta feláldozva a felvidéki magyarság érdekeit egy rövid távú pártpolitikai szövetség oltárán. Mint írják, pártjuk kiállt az elszakított területeken élő magyar nemzeti közösségek jogaiért, illetve általában is a nemzeti kisebbségek támogatása mellett. „Évek óta figyelmeztetünk arra, hogy az a fajta külpolitikai egyensúlyvesztés, amit a jelenlegi fideszes kormány 15 év alatt fokozatosan végrehajtott, odáig vezetett, hogy nem tudjuk jól képviselni a magyar nemzeti érdeket. Ez a fideszes politika súlyosan veszélyezteti a határon túli magyar közösségeket, amelyeket európai szintű kisebbségvédelem és konszenzusos anyaországi támogatás illet!” – áll a Jobbik politikusának közleményében.

Mint arról lapunk is beszámolt, a máskor kardcsörtető kormány a felvidéki magyarokat sújtó szlovák intézkedésekkel szemben olyan „kemény” lépéseket tett, mint hogy „elemzik a helyzetet” és „folyamatosan konzultálnak”.

A nyáron azzal lepleződött le az Orbán-kormány álnemzeti volta, hogy amellett a szélsőségesen sovinista George Simion mellett állt ki a magyar kormányfő, aki korábban meggyalázta az Úz-völgyében levő magyar katonasírokat.