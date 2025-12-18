A Szőlő utcai téma miatt a fideszesek közül senki nem ment el az év utolsó parlamenti ülésére

Határozatképtelenség miatt csak napirend előtti felszólalások hangzottak el csütörtökre virradó éjszaka hajnali 2 óra körül az Országgyűlés rendkívüli ülésén, amit 41 ellenzéki képviselő kezdeményezett a Szőlő utcai javítóintézetben történtek és a kormányzati felelősség megvitatására. A napirendet a 199 képviselő közül 23-an szavazták meg.

A kormánypárti képviselők közül – az ülést vezető Jakab Istvánon kívül – egyetlen politikus sem volt jelen.

A napirend előtti felszólalók között a jobbikos Ander Balázs ismét a pedofil bűnelkövetők kémiai kasztrációját követelte. Úgy fogalmazott, hogy a kiszolgáltatott gyermekeket abuzáló pedofiloknak ne legyen kegyelem, a Jobbik ezért követeli a kémiai kasztrálás bevezetését.

A törvények szerint az elítélteket büntetéskiegészítés jelleggel sem lehet verni, vagy „undorító, aberrált alakok kezére játszani”

– szögezte le.

A gyermekvédelmet magába foglaló szociális szféra területén komoly gondok vannak – jelentette ki. A javítóintézetekben lévő, súlyos bűncselekményeket elkövető fiatalkorúakat azonban úgy beállítani, mintha „őzikeszemű Pistikéről és Józsikáról” lenne szó, nem más, mint az ő áldozataik „arcul köpése” – tette hozzá.

Mivel az ülés határozatképtelen volt, a levezető elnök azt fél óra után berekesztette.

(MTI nyomán)