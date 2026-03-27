A „zöld” politika gyakran nem nemzeti, de a nemzeti politika mindig zöld

A Jobbik nem „zöld” párt – hanem nemzeti. És éppen ezért fontos számunka a környezetvédelem – amely nem divat és nem kampánydíszlet, hanem a magyar emberek életminőségének és jövőjének alapja.

A tiszta levegő, az egészséges talaj, a vízkészleteink és az élhető települések nem luxuscikkek, hanem alapvető nemzeti erőforrások.

Ha ezeket feléljük, a jövőnket éljük fel.

Az elmúlt évtizedek felelőtlen gazdasági döntései, kontroll nélküli ipari beruházásai és rövid távú profitérdekei komoly terhelést raktak hazánk természeti kincseire. Mi azt mondjuk:

a további károkozást meg kell állítani, és helyre kell állítani a megbomlott egyensúlyt.

Növelni kell a zöldfelületeket, védeni kell a termőföldet, és vissza kell adni a természetnek azt a tiszteletet, amely megilleti.

A mezőgazdaságban újra hangsúlyt kell kapniuk a talajt védő takarónövényeknek, amelyek megőrzik a termőföld minőségét és javítják a vízmegtartást. Erdősíteni kell, különösen a városok környékén, és előnyben kell részesíteni a szárazságtűrő fajokat, hogy alkalmazkodni tudjunk a változó éghajlathoz. Az „örökerdők” arányát növelni kell, és kiemelt védelemben kell részesíteni azokat a területeket, ahol a természetközeli gazdálkodás hosszú távon biztosítja az élővilág fennmaradását.

Átláthatóságot követelünk az ipari környezetterhelés terén. A környezeti adatok ne legyenek elzárva a nyilvánosság elől! A magyar embereknek joguk van tudni, mi kerül a levegőbe, a talajba, a vizeinkbe. A társadalmi kontroll erősítése nélkül nincs felelős működés.

Stratégiai kérdés a víz. Magyarország nem lehet nettó vízkiengedő ország. A vízmegtartás fejlesztése, a szürkevíz-hasznosítás ösztönzése és az öntözési rendszerek korszerűsítése nem halasztható tovább. A víz a XXI. század egyik legnagyobb kincse, és nem engedhetjük meg, hogy kiszolgáltatottá váljunk.

Az ökológiai gazdálkodás arányát növelni kell, a környezetkímélő növényvédelmi megoldásokat támogatni kell. A termőföld megőrzése nemzeti érdek. Éppen ezért korlátozni kell a zöldmezős beruházásokat ott, ahol azok élelmiszer-termelésre alkalmas területeket veszélyeztetnek. A gazdasági fejlődés nem járhat a földjeink, vízkészleteink és egészségünk rovására.

A Jobbik szerint a környezetvédelem nem különálló ügy, hanem a gazdaság, a társadalom és az élelmiszer-biztonság közös metszéspontja. A következő generációk életfeltételeiről döntünk ma.

Mi olyan Magyarországot akarunk, ahol a fejlődés nem pusztít, hanem épít, ahol a nemzeti érdek a jövő megőrzését jelenti.

Ez a felelős, patrióta zöldpolitika.

(A szerző a Jobbik elnöke, országgyűlési képviselőjelöltje.)

