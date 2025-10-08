Acsai Balázs: a szolnoki közbiztonságot is meg kell erősíteni

A Jobbik Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1-es választókerületében Acsai Balázst kérte fel az indulásra – áll az ellenzéki párt közleményében. A jobbikos jelölt Szolnokon él, három gyermek édesapja, a Jobbik szolnoki alapszervezetének az elnöke.

Acsai Balázsnak egészségügyi, szociális és közösségszervezői gyakorlata okán jó rálátása van körzetének problémáira. Fontosnak tartja a környezetszennyezés csökkentése szempontjából a tervezett elektrolitgyár megnyitásának megakadályozását.

Elengedhetetlen a körzet infrastruktúrájának fejlesztése, mint például a szandaszőlősi elkerülő út megépítése – olvasható a Jobbik közleményében. Kiemelik, Acsai Balázs

nagy hangsúlyt helyezne a körzet élhetőbbé tételére a nagyobb közbiztonság elérésével, a rendőrség és a polgárőrség erősítésével.

A Jobbik képviselőjelöltje arra is felhívja a figyelmet, hogy az egyre gyakoribb aszályos időszakok miatt az elavult, eltűnt öntözési csatorna és víztározó rendszer állami felújítása és működtetése nem tűr halasztást.

Acsai Balázs nem elsősorban politikusként, hanem helyi lakosként szeretné képviselni a szolnokiak és a Szolnok környékén élők érdekeit – zárul a Jobbik jelöltbemutató közleménye.