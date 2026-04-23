Adócsökkenéssel, de több adminisztrációval járhat Kapitány István szja-terve

A minimálbért terhelő személyi jövedelemadó (szja) 9 százalékra csökkenne, emellett a havi bruttó 420 ezres fizetésnél évi 180 ezer (havi 15 ezer), havi bruttó 500 ezres fizetésnél évi 120 ezer (havi 10 ezer), havi bruttó 625 ezres fizetésnél, ami körülbelül a mediánbér, évi 60 ezer (havi 5 ezer) forint lehet a nettó fizetésemelkedés – ez derül ki Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter szerda esti Facebook-bejegyzéséből.

A tárca várományosának posztjában más konkrét számot nem említ, de az Mfor kiszámolta, ez alapján a Tisza-kormány valószínűleg

kétkulcsos szja-rendszert tervez 4 millió forintos sávhatárral, ez alatt 9, efölött 20 százalékos, progresszív adózással.

Ez azt jelenti, hogy akinek jövedelme évi bruttó 4 millió forint alatt van (mert például csak az év egy részében dolgozott), az 9 százalék adót fizetne, akinek az éves jövedelme pedig meghaladja a 4 millió forintot, annak 360 ezer forint (a 4 millió 9 százaléka), plusz a 4 millió forint feletti rész 20 százaléka lenne az szja.

A szaklap számításai szerint így a havi bruttó 625 ezer (évi 7,5 millió) forintos mediánbér éves adóterhelése a mostani 15-ről 14 százalékra csökkenne, míg havi bruttó 708 ezer (évi 8,5 millió) forintos jövedelem esetén maradna pontosan 15 százalék a fizetendő szja mértéke.

A lap megjegyzi,

„szó sincs arról, amivel a választási kampányban a Fidesz riogatott, hogy a Tisza kormányra kerülve 33 százalékos szja-val terhelné meg a jövedelmet”.

A sávosan progresszív adórendszer visszavezetését kritizálva a szakportál hangsúlyozza, több munkahely esetén előfordulhat, hogy a törvényi előírások szerint levont szja-előleg kevesebb lesz, mint az év végén összesen fizetendő adó, azaz a munkavállalónak május 20-án befizetendő adója keletkezhet. A lap arra is rávilágít, az szja-rendszer többkulcsossá tétele a bonyolultabbá válás mellett újabb adminisztrációs terhet jelenthet a munkaadók számára.

Kapitány István nem tett említést arról, hogy a jelenlegi kedvezményrendszerhez bármilyen formában hozzányúlnának.